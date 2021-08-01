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Под Петербургом найден мёртвым подозреваемый в жестоком убийстве сожительницы

Предположительно, именно он убил женщину и бросил её тело в парке у Пулковского шоссе.

1 августа, 19:56

Фото © Pexels

Подозреваемый в жутком убийстве 43-летней жительницы Санкт-Петербурга, чьё тело обнаружили привязанным за горло к машине, найден полицейскими мёртвым. Предположительно, после страшной расправы над бывшей сожительницей 45-летний мужчина свёл счёты с жизнью.

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сегодня утром у карьера, расположенного вблизи деревни Таменгонт Ленинградской области, разыскиваемый автомобиль был обнаружен. В салоне полицейские обнаружили труп разыскиваемого мужчины...", — рассказали Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тело убитой нашли в парке у дома 15, корпус 2, по Пулковскому шоссе. Как сообщает 5-tv.ru, на возможную причастность сожителя указала подруга погибшей. Она рассказала, что тот держал в страхе и избивал свою возлюбленную. Также, со слов подруги, подозреваемый принимал наркотики и ранее сидел в тюрьме. У женщины осталось двое детей. Нашли её привязанной проводом за горло к припаркованной машине недалеко от места жительства. Незадолго до этого она рассталась с сожителем, он ушёл от неё после ссоры.

В Карелии нашли тело пропавшей женщины, спрятанное в тумбочке на дне озера

В Карелии нашли тело пропавшей женщины, спрятанное в тумбочке на дне озера

Ранее Лайф рассказывал, что в Кызыле в пьяной драке няни и её сожителя погиб десятимесячный ребёнок. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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