Под Петербургом найден мёртвым подозреваемый в жестоком убийстве сожительницы

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сегодня утром у карьера, расположенного вблизи деревни Таменгонт Ленинградской области, разыскиваемый автомобиль был обнаружен. В салоне полицейские обнаружили труп разыскиваемого мужчины...", — рассказали Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тело убитой нашли в парке у дома 15, корпус 2, по Пулковскому шоссе. Как сообщает 5-tv.ru, на возможную причастность сожителя указала подруга погибшей. Она рассказала, что тот держал в страхе и избивал свою возлюбленную. Также, со слов подруги, подозреваемый принимал наркотики и ранее сидел в тюрьме. У женщины осталось двое детей. Нашли её привязанной проводом за горло к припаркованной машине недалеко от места жительства. Незадолго до этого она рассталась с сожителем, он ушёл от неё после ссоры.