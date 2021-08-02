В Европе сообщили о сокращении закачки российского газа в подземные хранилища

С 31 июля российский "Газпром" сократил закачку газа в европейские подземные хранилища. Снизились также объёмы поставок по газопроводу "Ямал — Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Как передаёт "Интерфакс", сократились объёмы закачки топлива в хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах. Притом что обычно в выходные топлива, наоборот, поступает туда больше, потому что снижается потребление промышленностью.

Что касается газопровода "Ямал — Европа", то, как отмечается, поставки по нему снизились с 84 млн куб. м за последние несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье.