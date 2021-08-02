В Европе сообщили о сокращении закачки российского газа в подземные хранилища
Обычно же в выходные объёмы закачки, наоборот, растут из-за сокращённого потребления промышленными предприятиями.
Фото © "Газпром"
С 31 июля российский "Газпром" сократил закачку газа в европейские подземные хранилища. Снизились также объёмы поставок по газопроводу "Ямал — Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.
Как передаёт "Интерфакс", сократились объёмы закачки топлива в хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах. Притом что обычно в выходные топлива, наоборот, поступает туда больше, потому что снижается потребление промышленностью.
Что касается газопровода "Ямал — Европа", то, как отмечается, поставки по нему снизились с 84 млн куб. м за последние несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье.
Напомним, недавно США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".
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