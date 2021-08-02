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В Европе сообщили о сокращении закачки российского газа в подземные хранилища

Обычно же в выходные объёмы закачки, наоборот, растут из-за сокращённого потребления промышленными предприятиями.

1 августа, 21:02
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/GazpromNews/photos/a.275772469157362/3541403619260881" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © "Газпром"

С 31 июля российский "Газпром" сократил закачку газа в европейские подземные хранилища. Снизились также объёмы поставок по газопроводу "Ямал — Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Как передаёт "Интерфакс", сократились объёмы закачки топлива в хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах. Притом что обычно в выходные топлива, наоборот, поступает туда больше, потому что снижается потребление промышленностью.

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Что касается газопровода "Ямал — Европа", то, как отмечается, поставки по нему снизились с 84 млн куб. м за последние несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье.

Напомним, недавно США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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