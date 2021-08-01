НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Президент Эстонии неожиданно перешла на русский ради призыва к вакцинации

На помощь в записи видеообращения президент Эстонии позвала певицу Анне Вески и доктора Попова.

1 августа, 20:52
<p>Коллаж © LIFE / Видео © <a href="https://rus.err.ee/1608294663/kersti-kaljulajd-anne-veski-i-arkadij-popov-zapisali-videoobrawenie-s-prizyvom-vakcinirovatsja" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ERR</a></p>

Коллаж © LIFE / Видео © ERR

Президент Эстонии неожиданно перешла на русский ради призыва к вакцинации. Видео © ERR

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заговорила на русском, чтобы призвать население к вакцинации от коронавируса. В съёмках ролика также приняли участие известная певица Анне Вески и доктор Аркадий Попов. Они обратились к эстонцам с призывом привиться в течение августа.

"Половина жителей Эстонии уже получила вакцину. Спасибо вам за это! Но для того, чтобы контролировать вирус, их число должно быть большим — необходимо, чтобы до начала учебного года от тяжёлых последствий вируса с помощью вакцины себя защитили бы ещё как минимум 120 000 человек. А ещё лучше, чтобы их было 200 или 300 тысяч", — говорится в обращении, которое публикуют эстонские СМИ.

В съёмках такого же видео, только на эстонском языке, приняла участие также шпажистка Катрина Лехис, которая на Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую и золотую медали. "Я вакцинирована", — говорит спортсменка, делая выпад со шпагой в руке, в финале клипа.

В Эстонии прекратят финансирование школьного образования на русском языке

В Эстонии прекратят финансирование школьного образования на русском языке

Напомним, хоть президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее и обещала общаться с русскоязычным населением на его родном языке, но призывала объединиться вокруг эстонского языка.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп граждан

сегодня в 18:43

В Эстонии ветераны СС собрались на ежегодный слёт

31 июля, 21:35

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

сегодня в 22:15

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Новости партнеров

Layer 1