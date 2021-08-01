Президент Эстонии неожиданно перешла на русский ради призыва к вакцинации. Видео © ERR

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заговорила на русском, чтобы призвать население к вакцинации от коронавируса. В съёмках ролика также приняли участие известная певица Анне Вески и доктор Аркадий Попов. Они обратились к эстонцам с призывом привиться в течение августа.

"Половина жителей Эстонии уже получила вакцину. Спасибо вам за это! Но для того, чтобы контролировать вирус, их число должно быть большим — необходимо, чтобы до начала учебного года от тяжёлых последствий вируса с помощью вакцины себя защитили бы ещё как минимум 120 000 человек. А ещё лучше, чтобы их было 200 или 300 тысяч", — говорится в обращении, которое публикуют эстонские СМИ.

В съёмках такого же видео, только на эстонском языке, приняла участие также шпажистка Катрина Лехис, которая на Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую и золотую медали. "Я вакцинирована", — говорит спортсменка, делая выпад со шпагой в руке, в финале клипа.