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Собянин назвал сумму, в которую Москве обошлась борьба с коронавирусом

Большая часть из неё — это прямые расходы на противодействие пандемии. Но есть и упущенные доходы.

1 августа, 21:36
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией обошлись Москве уже в сумму около 600 миллиардов рублей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы недополучили 200–250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали ещё где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", — сказал мэр города в интервью РБК.

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При этом Собянин отметил, что, по его мнению, "ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере, у нас".

Напомним, 19 июля, в связи с улучшением ситуации, в столице отменили обязательные QR-коды для посещения заведений общепита. При этом кафе и рестораны могут продолжать их использовать по своему решению. А 30 июля Собянин отменил обязательное ношение перчаток.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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