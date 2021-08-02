Собянин назвал сумму, в которую Москве обошлась борьба с коронавирусом
Большая часть из неё — это прямые расходы на противодействие пандемии. Но есть и упущенные доходы.
Фото © Агентство "Москва"
Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией обошлись Москве уже в сумму около 600 миллиардов рублей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы недополучили 200–250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали ещё где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", — сказал мэр города в интервью РБК.
При этом Собянин отметил, что, по его мнению, "ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере, у нас".
Напомним, 19 июля, в связи с улучшением ситуации, в столице отменили обязательные QR-коды для посещения заведений общепита. При этом кафе и рестораны могут продолжать их использовать по своему решению. А 30 июля Собянин отменил обязательное ношение перчаток.
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