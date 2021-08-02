"Коронавируса нет, но человека трясёт": Врачи назвали главные причины постковидного синдрома По словам врачей, даже бессимптомники часто подолгу страдают от последствий перенесённой инфекции. 1 августа, 21:40 11952 11952 Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images

Как проявляется постковидный синдром

Большинство заражённых CoViD-19 переносят его бессимптомно и узнают о своей болезни только по "постковидному хвосту", рассказал Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов. По словам медика, постковидный синдром бывает у 70% пациентов с коронавирусом и длится в основном от трёх недель до трёх месяцев. Ершов сравнил коронавирус с вирусом герпеса, который может не проявиться высыпаниями на губах, но при этом вызывать синдром хронической усталости. Именно постоянная слабость — одно из самых частых последствий ковида, отметил врач.

Крайне выраженная физическая слабость, чрезмерное сердцебиение и головная боль при малейшей физической нагрузке, то есть человек буквально на первый этаж поднимается, и его в пот бросает, голова начинает кружиться, одышка появляется. Отсутствие сосредоточенности, замедляется скорость мышления, скорость принятия решения Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

Недавно учёные обобщили данные, собранные через мобильное приложение CoViD Symptoms Study App, и выяснили, что у некоторых пациентов даже через три месяца после болезни не прекращаются головные боли, затруднённое дыхание, постоянная усталость, туман в голове, отсутствие обоняния и проблемы со сном. Терапевт и профпатолог Екатерина Романова отметила, что последствия ковида так же многообразны, как и симптомы самой инфекции.

В частности, постковидный синдром может проявляться нарушением общего самочувствия (приступы слабости, снижение мышечной выносливости, проблемы со сном, боли в мышцах), а также различными симптомами со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и иммунной систем. Также CoViD-19 может негативно влиять на лор-органы, органы пищеварения, зрения, печени и желчевыводящие Екатерина Романова Терапевт и профпатолог сети "СМ-клиника"

Пульмонолог Дорожной больницы имени Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин рассказал Лайфу, что у него были пациенты с "долгим ковидом". Впрочем, в его практике это явление нечастое.

В основном жалуются на слабость, недомогание, повышенную температуру, длительное время сохраняющуюся одышку, недостаточное насыщение крови кислородом Вячеслав Овечкин Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко

Почему так происходит

Профессор Ершов пояснил, что CoViD-19 чаще всего вызывает гормональный сбой, нарушает функции щитовидной железы и надпочечников.

После коронавирусной инфекции часто в прямом смысле перестаёт хватать гормонов надпочечников, из-за этого мы не держим артериальное давление, у нас вялость, сонливость, усталость, мы заторможены. Часто поднимают голову наши железодефицитные дела, если у человека до ковида уровень гемоглобина был, например, 120–115, то есть это такая анемия в лёгкой степени, то, после того как он переболеет, у него уже будет махровая железодефицитная анемия Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

Кроме того, одно из самых заметных последствий ковида — ослабленный иммунитет, фактически — приобретённый иммунодефицит, говорит доктор медицинских наук.

Очень многие жалуются, что после перенесённого ковида у них появляется герпес, простуда на губах, это как раз из-за того, что возникает иммунодефицит. Папилломы могут появляться либо в большом количестве, либо с большой скоростью. У кого-то могут появляться аллергические реакции на то, на что их не было до ковида Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

Чаще всего озвучивают три версии первопричин долгого недомогания переболевших ковидом: поражение внутренних органов, образование тромбов и так называемая вирусная персистенция, то есть незаметное сохранение вируса в организме. Впрочем, опрошенные Лайфом врачи скептически отнеслись к этим предположениям, особенно к гипотезе персистенции.

Это предположение часто возникает из-за неверного представления о том, почему ПЦР-тест подолгу может оставаться положительным при отсутствии вирусной инфекции. Просто разрушенные остатки вирусной РНК сохраняются на слизистой и это часто ошибочно трактуется как носительство вируса Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

На самом деле синдром "долгого ковида" (так его часто называют за рубежом: long CoViD) — нормальная реакция организма на воспаление, подчёркивает доктор медицинских наук. По его мнению, к этому добавляется ещё и чрезмерный стресс на фоне постоянной коронавирусной шумихи.

Слишком глобальное этому всему придаётся значение. Летальность гриппа в два раза выше, но столько о нём за всю историю не было сказано, сколько сейчас говорят о ковиде за эти два года. Ещё у человека не возник ковид, а у него уже стресс из-за того, что он его заподозрил. Я стольких видел пациентов, у которых легко протекал ковид объективно, по ПЦР, по С-реактивному белку, по самочувствию, а у них глаза аж на выкате, их трясёт из-за того, что у них ковид Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

Как с этим бороться

По словам врачей, лечение постковидного синдрома в основном симптоматическое. Впрочем, часто нужно сначала выяснить причину недомогания.

Например, головная боль: то ли это анемия и чрезмерное расширение сосудов, которое приводит к неприятным ощущениям, и это одна терапия, то ли это давление поднимается или опускается, и это уже совсем другая терапия. Но пациент чаще всего это воспринимает одинаково: он говорит, что у него голова болит. Хотя сами ощущения различаются в зависимости от их причин. Голова по-разному болит Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

Доктор медицинских наук добавил, что особенно рискуют долго страдать от последствий ковида люди с хроническими болезнями, и призвал озаботиться их лечением не после заражения коронавирусом и не накануне вакцинации, а "немножко раньше".

Авторы Адель Романенкова