"Коронавируса нет, но человека трясёт": Врачи назвали главные причины постковидного синдрома
По словам врачей, даже бессимптомники часто подолгу страдают от последствий перенесённой инфекции.
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Как проявляется постковидный синдром
Большинство заражённых CoViD-19 переносят его бессимптомно и узнают о своей болезни только по "постковидному хвосту", рассказал Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов. По словам медика, постковидный синдром бывает у 70% пациентов с коронавирусом и длится в основном от трёх недель до трёх месяцев. Ершов сравнил коронавирус с вирусом герпеса, который может не проявиться высыпаниями на губах, но при этом вызывать синдром хронической усталости. Именно постоянная слабость — одно из самых частых последствий ковида, отметил врач.
Крайне выраженная физическая слабость, чрезмерное сердцебиение и головная боль при малейшей физической нагрузке, то есть человек буквально на первый этаж поднимается, и его в пот бросает, голова начинает кружиться, одышка появляется. Отсутствие сосредоточенности, замедляется скорость мышления, скорость принятия решения
Недавно учёные обобщили данные, собранные через мобильное приложение CoViD Symptoms Study App, и выяснили, что у некоторых пациентов даже через три месяца после болезни не прекращаются головные боли, затруднённое дыхание, постоянная усталость, туман в голове, отсутствие обоняния и проблемы со сном. Терапевт и профпатолог Екатерина Романова отметила, что последствия ковида так же многообразны, как и симптомы самой инфекции.
В частности, постковидный синдром может проявляться нарушением общего самочувствия (приступы слабости, снижение мышечной выносливости, проблемы со сном, боли в мышцах), а также различными симптомами со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и иммунной систем. Также CoViD-19 может негативно влиять на лор-органы, органы пищеварения, зрения, печени и желчевыводящие
Пульмонолог Дорожной больницы имени Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин рассказал Лайфу, что у него были пациенты с "долгим ковидом". Впрочем, в его практике это явление нечастое.
В основном жалуются на слабость, недомогание, повышенную температуру, длительное время сохраняющуюся одышку, недостаточное насыщение крови кислородом
Почему так происходит
Профессор Ершов пояснил, что CoViD-19 чаще всего вызывает гормональный сбой, нарушает функции щитовидной железы и надпочечников.
После коронавирусной инфекции часто в прямом смысле перестаёт хватать гормонов надпочечников, из-за этого мы не держим артериальное давление, у нас вялость, сонливость, усталость, мы заторможены. Часто поднимают голову наши железодефицитные дела, если у человека до ковида уровень гемоглобина был, например, 120–115, то есть это такая анемия в лёгкой степени, то, после того как он переболеет, у него уже будет махровая железодефицитная анемия
Кроме того, одно из самых заметных последствий ковида — ослабленный иммунитет, фактически — приобретённый иммунодефицит, говорит доктор медицинских наук.
Очень многие жалуются, что после перенесённого ковида у них появляется герпес, простуда на губах, это как раз из-за того, что возникает иммунодефицит. Папилломы могут появляться либо в большом количестве, либо с большой скоростью. У кого-то могут появляться аллергические реакции на то, на что их не было до ковида
Чаще всего озвучивают три версии первопричин долгого недомогания переболевших ковидом: поражение внутренних органов, образование тромбов и так называемая вирусная персистенция, то есть незаметное сохранение вируса в организме. Впрочем, опрошенные Лайфом врачи скептически отнеслись к этим предположениям, особенно к гипотезе персистенции.
Это предположение часто возникает из-за неверного представления о том, почему ПЦР-тест подолгу может оставаться положительным при отсутствии вирусной инфекции. Просто разрушенные остатки вирусной РНК сохраняются на слизистой и это часто ошибочно трактуется как носительство вируса
На самом деле синдром "долгого ковида" (так его часто называют за рубежом: long CoViD) — нормальная реакция организма на воспаление, подчёркивает доктор медицинских наук. По его мнению, к этому добавляется ещё и чрезмерный стресс на фоне постоянной коронавирусной шумихи.
Слишком глобальное этому всему придаётся значение. Летальность гриппа в два раза выше, но столько о нём за всю историю не было сказано, сколько сейчас говорят о ковиде за эти два года. Ещё у человека не возник ковид, а у него уже стресс из-за того, что он его заподозрил. Я стольких видел пациентов, у которых легко протекал ковид объективно, по ПЦР, по С-реактивному белку, по самочувствию, а у них глаза аж на выкате, их трясёт из-за того, что у них ковид
Как с этим бороться
По словам врачей, лечение постковидного синдрома в основном симптоматическое. Впрочем, часто нужно сначала выяснить причину недомогания.
Например, головная боль: то ли это анемия и чрезмерное расширение сосудов, которое приводит к неприятным ощущениям, и это одна терапия, то ли это давление поднимается или опускается, и это уже совсем другая терапия. Но пациент чаще всего это воспринимает одинаково: он говорит, что у него голова болит. Хотя сами ощущения различаются в зависимости от их причин. Голова по-разному болит
Доктор медицинских наук добавил, что особенно рискуют долго страдать от последствий ковида люди с хроническими болезнями, и призвал озаботиться их лечением не после заражения коронавирусом и не накануне вакцинации, а "немножко раньше".