Германия предложила убежище устроившей демарш на Олимпиаде белорусской легкоатлетке

Германские власти предложили помочь депортируемой с Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Ниппон ТВ", в ФРГ предложили спортсменке визу и убежище. Ранее источники холдинга "ТВ-Асахи" сообщили, что Тимановская находится в "безопасном месте" и о своих планах расскажет только через адвоката.

"Сейчас я нахожусь в безопасном месте. О дальнейших планах расскажу утром через адвоката", — заявила спортсменка.

В сообщении не говорится, покинула ли Тимановская отделение полиции в токийском международном аэропорту Ханэда, куда ранее по своей инициативе прибыла представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки.

Ранее Лайф сообщал, что с устроившей демарш белорусской спортсменкой Тимановской пообщались представители МОК. Она призналась, что чувствует себя в безопасности, но ещё не ясно, что её ждёт на Олимпиаде.