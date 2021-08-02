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Германия предложила убежище устроившей демарш на Олимпиаде белорусской легкоатлетке

Спортсменка заявила, что сообщит о своих планах через адвоката. Также она передаёт, что находится "в безопасности".

1 августа, 22:50
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR9Pw_slelw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кристина Тимановская</a> </p>

Фото © Instagram / Кристина Тимановская

Германские власти предложили помочь депортируемой с Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Ниппон ТВ", в ФРГ предложили спортсменке визу и убежище. Ранее источники холдинга "ТВ-Асахи" сообщили, что Тимановская находится в "безопасном месте" и о своих планах расскажет только через адвоката.

"Сейчас я нахожусь в безопасном месте. О дальнейших планах расскажу утром через адвоката", заявила спортсменка.

В сообщении не говорится, покинула ли Тимановская отделение полиции в токийском международном аэропорту Ханэда, куда ранее по своей инициативе прибыла представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки.

СМИ сообщили, что белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место

СМИ сообщили, что белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место

Ранее Лайф сообщал, что с устроившей демарш белорусской спортсменкой Тимановской пообщались представители МОК. Она призналась, что чувствует себя в безопасности, но ещё не ясно, что её ждёт на Олимпиаде.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. В качестве причины отстранения спортсменки от Игр было названо её эмоционально-психологическое состояние. Сама Тимановская пожаловалась на действия тренеров, которые, по её словам, заставляли её бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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Комментариев: 1

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Михаил Былковсегодня в 01:59

Тихоновская "сдулась", теперь Западу нужна новая ширма, за которой можно дальше продолжать грязную возню против Белоруссии.

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