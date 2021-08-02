Германия предложила убежище устроившей демарш на Олимпиаде белорусской легкоатлетке
Спортсменка заявила, что сообщит о своих планах через адвоката. Также она передаёт, что находится "в безопасности".
Фото © Instagram / Кристина Тимановская
Германские власти предложили помочь депортируемой с Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Ниппон ТВ", в ФРГ предложили спортсменке визу и убежище. Ранее источники холдинга "ТВ-Асахи" сообщили, что Тимановская находится в "безопасном месте" и о своих планах расскажет только через адвоката.
"Сейчас я нахожусь в безопасном месте. О дальнейших планах расскажу утром через адвоката", — заявила спортсменка.
В сообщении не говорится, покинула ли Тимановская отделение полиции в токийском международном аэропорту Ханэда, куда ранее по своей инициативе прибыла представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки.
Ранее Лайф сообщал, что с устроившей демарш белорусской спортсменкой Тимановской пообщались представители МОК. Она призналась, что чувствует себя в безопасности, но ещё не ясно, что её ждёт на Олимпиаде.
Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. В качестве причины отстранения спортсменки от Игр было названо её эмоционально-психологическое состояние. Сама Тимановская пожаловалась на действия тренеров, которые, по её словам, заставляли её бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.
Комментариев: 1
Тихоновская "сдулась", теперь Западу нужна новая ширма, за которой можно дальше продолжать грязную возню против Белоруссии.