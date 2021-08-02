В Китае полыхает башня международной торговли

В Китае горит башня международной торговли. Фото © Twitter / Eventful China

Пожар с густыми чёрными столбами дыма возник в Китае в деловом центре города Сиань. Сообщается, что горит башня международной торговли.

Данных о погибших и пострадавших нет. Также пока не ясны причины пожара.