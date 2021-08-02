В Китае полыхает башня международной торговли
На кадрах очевидцев видны мощные клубы дыма, накрывающие небоскрёб. О пострадавших сообщений нет.
В Китае горит башня международной торговли. Фото © Twitter / Eventful China
Пожар с густыми чёрными столбами дыма возник в Китае в деловом центре города Сиань. Сообщается, что горит башня международной торговли.
Данных о погибших и пострадавших нет. Также пока не ясны причины пожара.
Ранее Лайф сообщал о том, что число жертв масштабных лесных пожаров в Турции возросло до восьми. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.
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