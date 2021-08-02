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В Китае полыхает башня международной торговли

На кадрах очевидцев видны мощные клубы дыма, накрывающие небоскрёб. О пострадавших сообщений нет.

1 августа, 22:29

В Китае горит башня международной торговли. Фото © Twitter / Eventful China

Пожар с густыми чёрными столбами дыма возник в Китае в деловом центре города Сиань. Сообщается, что горит башня международной торговли.

Данных о погибших и пострадавших нет. Также пока не ясны причины пожара.

Семь человек пострадали при пожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде

Семь человек пострадали при пожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде

Ранее Лайф сообщал о том, что число жертв масштабных лесных пожаров в Турции возросло до восьми. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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