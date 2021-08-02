Легкоатлет из Белоруссии обрадовался, что завоевал на Олимпиаде не золото, а бронзу

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков, занявший третье место в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио, рассказал, что рад, что завоевал не золото, а бронзу. Он показал такой же результат, как победившие и получившие золото катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери (по 2,37 метра). Однако у белоруса была одна неудачная попытка на стартовой высоте 2,19 метра, в отличие от его соперников.

"Я в шоке. 23 года, а у меня уже бронза Олимпиады с тем же результатом, что и у победителей. Обидно? Я рад, что не получилось взять 2,19 с первой попытки и поэтому медаль — бронзовая, а не золотая. Всё со временем. Можно начинать готовиться к следующим Играм, к следующим стартам, к чемпионату мира", — сказал Недосеков в интервью "Матч ТВ".

Атлет рад, что не подвёл тех, кто возлагал на него большие надежды, выложился больше чем на максимум. Отметим, что серебро в этой дисциплине не досталось никому.

Напомним, медаль Недосекова стала второй у сборной Белоруссии после золота на батуте. Нескольких легкоатлетов до этого отстранили от участия в Играх. Спортсмены подверглись санкциям за несоблюдение правила о допинг-тестах.