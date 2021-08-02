В Госдуме предложили ввести новые льготы для семей с инвалидами

Предоставить возможность родителям детей-инвалидов получать налоговый вычет на лечение даже после совершеннолетия ребёнка предложил первый зампред Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов. Он отметил, что сейчас уже можно получить вычет не только за собственное лечение, но и за родителей, супруга или детей до 18 лет.

"По логике законодателей, совершеннолетний ребёнок будет получать вычет уже самостоятельно. Но они забыли учесть, что бывают и дети-инвалиды, о которых родителям приходится заботиться даже после того, как им исполнилось 18 лет", — сказал Щапов в беседе с Ura.ru.

В комментарии к его законопроекту говорится, что вычет предлагается предоставить и родителям студентов, которые не имеют собственного дохода. Также высказывается предложение определить размер возврата средств суммой до 120 тысяч рублей в год. Парламентарий обратил внимание на то, что за получением денег на практике обращается лишь небольшая доля тех, кто имеет на это право. Также выплату не полностью получат те, кто зарплату получает частично в конверте.