Закон о налоговом вычете за спорт и фитнес вступил в силу

В России с 1 августа вступил в силу закон о введении вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах россиян на спорт и фитнес. Однако возможность получать такую компенсацию у граждан появится лишь с 2022 года.

Вычет будет начисляться исходя из размера фактических расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. Налогоплательщик сможет получать вычет не только на себя, но также на детей и подопечных в возрасте до 18 лет.

Есть ограничения: этот "спортивный вычет" может начисляться на сумму, которая не превышает 120 тысяч рублей в год, то есть получить можно будет максимум 15,6 тысячи рублей в год. Компенсацию также можно будет получить только на услуги организаций, которые включены в соответствующий перечень Минспорта.