Закон о налоговом вычете за спорт и фитнес вступил в силу
Документ предусматривает, что россияне будут получать компенсацию за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
В России с 1 августа вступил в силу закон о введении вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах россиян на спорт и фитнес. Однако возможность получать такую компенсацию у граждан появится лишь с 2022 года.
Вычет будет начисляться исходя из размера фактических расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. Налогоплательщик сможет получать вычет не только на себя, но также на детей и подопечных в возрасте до 18 лет.
Есть ограничения: этот "спортивный вычет" может начисляться на сумму, которая не превышает 120 тысяч рублей в год, то есть получить можно будет максимум 15,6 тысячи рублей в год. Компенсацию также можно будет получить только на услуги организаций, которые включены в соответствующий перечень Минспорта.
Ранее Лайф также рассказывал о полагающихся налоговых вычетах после CoViD-19. Компенсации можно будет получить тем, кто переболел в 2021 году, они относятся не только к периоду лечения, но и к реабилитации после него.
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