Пенсии, выплаты на школьников, ОСАГО : Как изменится жизнь россиян с 1 августа 31 июля, 21:40 12226 12226 Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Пересчёт пенсий

С 1 августа произойдёт ежегодный пересчёт страховых пенсий работающим пенсионерам. Изменения будут зависеть от количества накопленных за год индивидуальных пенсионных коэффициентов. Согласно закону, максимальное число для тех, кто уже получает пенсию, равняется трём пунктам. Напомним, стоимость одного коэффициента в 2021 году составила 98,86 рубля, а в прошлом — 93 рубля.

Выплаты на школьников

С 2 августа начинается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей родителям детей школьного возраста 6–18 лет, а также старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают обучение в школе. Выплаты можно получить в том случае, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года, 18 лет — не раньше 3 июля. Заявления на детские выплаты школьникам можно будет подавать до 1 ноября. Деньги выплатят на шестилетних детей даже в том случае, если ребёнок не идёт в этом году в первый класс. Ранее сообщалось, что выплаты начнутся 16 августа, но 28 июля глава Минтруда Антон Котяков заявил о технической готовности произвести выплаты уже в начале августа.

Налоговый вычет на спорт

Граждане России смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом, причём не только для взрослых, но и для детей. В качестве максимальной планки вычета заявлена сумма 15,6 тысячи рублей. Речь идёт о доходах, полученных налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года. Для того чтобы получить деньги, гражданин должен предоставить документы, которые подтвердят расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копию договора и кассовый чек).

Налоговые выплаты

Физлица, которые не являются налоговыми резидентами России, прекратят платить подоходный налог на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг и субъектов РФ с 2 августа.

"Дальневосточный гектар"

Участники программы "Дальневосточный гектар", оформившие землю в собственность или длительную аренду, получат возможность расширить свои владения при помощи дополнительного участка. Саму программу решили распространить на участки в Арктической зоне РФ, используя аналогичный механизм.

Изменения в законе об охоте

С 1 августа главы регионов сами смогут определять виды разрешённой охоты, а также сроки и тип оружия, согласовав решение с профильным федеральным министерством. Кроме того, вводится положение о государственном кадастре животного мира.

Цифровая база таксистов

Система аналитики работы такси в столичном регионе начинает действовать с 1 августа. Новые требования включают регистрацию каждого водителя легкового такси в системе и получение уникального цифрового ID. В профиле будут храниться данные о наличии действующих прав, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов. Система поможет исключить переработки, а также не позволит работать нарушителям и людям с фальшивыми документами. Разработчики надеются, что такая мера сократит количество ДТП и поможет улучшить сервис.

ОСАГО без техосмотра

С 22 августа вступят в силу законодательные поправки, согласно которым, чтобы оформить полис обязательного страхования автогражданской ответственности, необязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Однако ТО не отменяется окончательно, его необходимо будет проходить. Так, с 1 марта 2022 года за отсутствие ТО будут наказывать штрафом в размере двух тысяч рублей. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер.

Визы иностранцам

С 25 августа иностранные туристы смогут получить российскую визу на шесть месяцев, если забронируют жильё из единого перечня классифицированных гостиниц или предъявят приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре.

Авторы Елена Стафеева