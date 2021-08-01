Уфимская художница создала огромный портрет Шварценеггера из спортинвентаря

Уфимская художница Евгения Сковарт создала огромный портрет Арнольда Шварценеггера из спортинвентаря. Своё произведение она расположила на крыше фитнес-центра и в соцсетях рассказала, что таким образом поздравляет голливудскую звезду с днём рождения.

"Арнольд Шварценеггер, поздравляю тебя с днём рождения! "Железному человеку" — железное здоровье. Я художник — я так тебя вижу! У тебя всё есть, а вот портрета из такого необычного материала нет", — написала она в публикации.

Портрет получился размером семь на четыре с половиной метра. В его изготовлении мастер использовала гантели, гири, спортивное питание, амортизаторы, эспандеры, пояса для тяжёлой атлетики. Автор продаёт это произведение на электронной платформе, чтобы большую часть вырученных средств направить в благотворительные фонды для людей с болезнью Альцгеймера на территории России. Художница такую адресность объясняет желанием поддержать доброе дело — людям с таким заболеванием помогает семья Шварценеггеров.