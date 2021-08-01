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Уфимская художница создала огромный портрет Шварценеггера из спортинвентаря

Своё произведение автор выставила на продажу на электронной платформе, вырученные средства она хочет направить на лечение людей с болезнью Альцгеймера.

31 июля, 22:20
<p>Скриншот видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR8T1bWAsk2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evgenia_skovart</a></p>

Скриншот видео © Instagram / evgenia_skovart

Уфимская художница Евгения Сковарт создала огромный портрет Арнольда Шварценеггера из спортинвентаря. Своё произведение она расположила на крыше фитнес-центра и в соцсетях рассказала, что таким образом поздравляет голливудскую звезду с днём рождения.

"Арнольд Шварценеггер, поздравляю тебя с днём рождения! "Железному человеку" — железное здоровье. Я художник я так тебя вижу! У тебя всё есть, а вот портрета из такого необычного материала нет", — написала она в публикации.

Портрет получился размером семь на четыре с половиной метра. В его изготовлении мастер использовала гантели, гири, спортивное питание, амортизаторы, эспандеры, пояса для тяжёлой атлетики. Автор продаёт это произведение на электронной платформе, чтобы большую часть вырученных средств направить в благотворительные фонды для людей с болезнью Альцгеймера на территории России. Художница такую адресность объясняет желанием поддержать доброе дело — людям с таким заболеванием помогает семья Шварценеггеров.

Ранее Лайф рассказывал, что художница создала портрет Моргенштерна из мусора, показав отношение к рэперу. Её возмущает мат в текстах исполнителя.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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