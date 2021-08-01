В Эстонии ветераны СС собрались на ежегодный слёт

На северо-востоке Эстонии прошёл ежегодный сбор ветеранов 20-й дивизии СС, признанной по решению Нюрнбергского трибунала преступной организацией. Собралось около сотни человек, которые возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Эстонского легиона в Синимяэ.

Как сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR, в этом году мероприятие прошло скромно, без участия политиков и других видных деятелей страны. После завершения официальной части собравшиеся отправились в Синимяэский военный музей.

Летом 1944 года под Синимяэ была сформирована 20-я (первая эстонская) добровольческая пехотная дивизия СС. Она помогала гитлеровским войскам сдерживать наступление Советской армии. Потери с обеих сторон составили около 200 тысяч человек. На местном кладбище захоронено более 17 тысяч советских воинов.

В российском МИД неоднократно выступали с осуждением слётов в Синимяэ и выражали сожаление по поводу того, что подобные мероприятия проходят в государстве – члене ЕС.