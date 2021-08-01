В Эстонии ветераны СС собрались на ежегодный слёт
Дивизия была сформирована под Синимяэ летом 1944 года, она помогала гитлеровцам сдерживать наступление советских войск.
Фото © ERR
На северо-востоке Эстонии прошёл ежегодный сбор ветеранов 20-й дивизии СС, признанной по решению Нюрнбергского трибунала преступной организацией. Собралось около сотни человек, которые возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Эстонского легиона в Синимяэ.
Как сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR, в этом году мероприятие прошло скромно, без участия политиков и других видных деятелей страны. После завершения официальной части собравшиеся отправились в Синимяэский военный музей.
Летом 1944 года под Синимяэ была сформирована 20-я (первая эстонская) добровольческая пехотная дивизия СС. Она помогала гитлеровским войскам сдерживать наступление Советской армии. Потери с обеих сторон составили около 200 тысяч человек. На местном кладбище захоронено более 17 тысяч советских воинов.
В российском МИД неоднократно выступали с осуждением слётов в Синимяэ и выражали сожаление по поводу того, что подобные мероприятия проходят в государстве – члене ЕС.
Ранее Лайф писал, что в Польше уличили Украину в симпатиях к нацистам. Там отметили, что в Незалежной с каждым годом всё смелее чтят память членов СС, в частности дивизии "Галичина".
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