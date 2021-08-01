НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Эстонии ветераны СС собрались на ежегодный слёт

Дивизия была сформирована под Синимяэ летом 1944 года, она помогала гитлеровцам сдерживать наступление советских войск.

31 июля, 21:35
<p>Фото © <a href="https://rus.err.ee/1608294138/foto-i-video-v-sinimjaje-pochtili-pamjat-pogibshih-v-bojah-letom-1944-goda#lg=1&slide=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ERR</a></p>

Фото © ERR

На северо-востоке Эстонии прошёл ежегодный сбор ветеранов 20-й дивизии СС, признанной по решению Нюрнбергского трибунала преступной организацией. Собралось около сотни человек, которые возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Эстонского легиона в Синимяэ.

Как сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR, в этом году мероприятие прошло скромно, без участия политиков и других видных деятелей страны. После завершения официальной части собравшиеся отправились в Синимяэский военный музей.

Летом 1944 года под Синимяэ была сформирована 20-я (первая эстонская) добровольческая пехотная дивизия СС. Она помогала гитлеровским войскам сдерживать наступление Советской армии. Потери с обеих сторон составили около 200 тысяч человек. На местном кладбище захоронено более 17 тысяч советских воинов.

В российском МИД неоднократно выступали с осуждением слётов в Синимяэ и выражали сожаление по поводу того, что подобные мероприятия проходят в государстве – члене ЕС.

Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений нацистов

Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений нацистов

Ранее Лайф писал, что в Польше уличили Украину в симпатиях к нацистам. Там отметили, что в Незалежной с каждым годом всё смелее чтят память членов СС, в частности дивизии "Галичина".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"За такое срывают погоны": В Киеве с участием президентского полка устроили похороны ветерана СС

13 июня, 20:39

Президент Эстонии неожиданно перешла на русский ради призыва к вакцинации

вчера в 20:52

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1