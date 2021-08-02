Собянин ответил на вопрос о возможности платного въезда в центр Москвы
Мэр отметил, что задача властей города — обеспечить нормальный трафик на дорогах и комфорт поездок в общественном транспорте.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Въезд в центр Москвы пока не планируют делать платным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Пока нет. Сейчас нет критичности с дорожной ситуацией", — сказал он в ответ на вопрос РБК, рассматривают ли столичные власти возможность введения платного въезда в центр города.
Собянин добавил, что в городе важно обеспечить нормальный трафик на дорогах и комфорт поездок в общественном транспорте, даже если это повлечёт дополнительные расходы бюджета. При этом нужно стремиться к тому, чтобы общественный транспорт себя окупал.
В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял, что автомобилисты уверенно пересаживаются на более экологичный транспорт, в связи с чем платный въезд в центр города как мера борьбы с загрязнением воздуха пока не планируется.
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