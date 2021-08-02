Собянин ответил на вопрос о возможности платного въезда в центр Москвы

Въезд в центр Москвы пока не планируют делать платным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Пока нет. Сейчас нет критичности с дорожной ситуацией", — сказал он в ответ на вопрос РБК, рассматривают ли столичные власти возможность введения платного въезда в центр города.

Собянин добавил, что в городе важно обеспечить нормальный трафик на дорогах и комфорт поездок в общественном транспорте, даже если это повлечёт дополнительные расходы бюджета. При этом нужно стремиться к тому, чтобы общественный транспорт себя окупал.