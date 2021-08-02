НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Собянин ответил на вопрос о возможности платного въезда в центр Москвы

Мэр отметил, что задача властей города — обеспечить нормальный трафик на дорогах и комфорт поездок в общественном транспорте.

1 августа, 22:02
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Въезд в центр Москвы пока не планируют делать платным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Пока нет. Сейчас нет критичности с дорожной ситуацией", сказал он в ответ на вопрос РБК, рассматривают ли столичные власти возможность введения платного въезда в центр города.

Собянин — о количестве авто на дорогах: Здесь Москва точно не резиновая

Собянин — о количестве авто на дорогах: Здесь Москва точно не резиновая

Собянин добавил, что в городе важно обеспечить нормальный трафик на дорогах и комфорт поездок в общественном транспорте, даже если это повлечёт дополнительные расходы бюджета. При этом нужно стремиться к тому, чтобы общественный транспорт себя окупал.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял, что автомобилисты уверенно пересаживаются на более экологичный транспорт, в связи с чем платный въезд в центр города как мера борьбы с загрязнением воздуха пока не планируется.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1