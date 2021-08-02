Эксперт оценил вероятность прямого конфликта России и США в Чёрном море

Между Россией и США есть договорённость о предотвращении военных инцидентов на море вблизи собственных территорий, и страны её придерживаются. Так прокомментировал заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка капитан I ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачёв. Он уточнил, что боевое столкновение может произойти только в случае крайнего обострения обстановки, предшествующей войне.

"Горячий" вариант военного столкновения в Чёрном море возможен только в случае высокой степени обострения обстановки, сравнимой с кануном войны… Уверен, что ни мы, ни США не открывали бы огонь на поражение, если бы речь не шла об объявлении боевых действий. Огонь можно открывать в случаях, которые требуют действий именно такого характера", — сказал в беседе с РИА "Новости" Горбачёв.

Он подчеркнул, что соглашение о предупреждении конфликтов на море при активной военно-морской деятельности вблизи территорий друг друга заключено 50 лет назад и ни разу не нарушалось на практике. По аналогии с произошедшей в Чёрном море у берегов Крыма ситуацией в 1988 году следует применить сначала все средства для выдавливания корабля противника, избегая открытия огня на поражение, отметил эксперт. Он подытожил, что практика показала: американцы не "очень стремятся воевать, тем более с такой страной, как Россия".

"В этом плане показательными являются действия в 1988 году командира сторожевого корабля "Беззаветный" Владимира Ивановича Богдашина, уже ушедшего из жизни, когда, не применяя оружия, он нашёл методы, чтобы решить задачу вытеснения нашего вероятного противника и нарушителя из наших территориальных вод... Американцы сделали выводы и на протяжении десятилетий не допускали подобного рода провокаций", — сказал Горбачёв.