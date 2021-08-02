НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эксперт оценил вероятность прямого конфликта России и США в Чёрном море

Пока действующее соглашение о предотвращении военных инцидентов ни разу не нарушалось. Американцы не стремятся воевать с такой страной, как РФ.

1 августа, 22:25
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Между Россией и США есть договорённость о предотвращении военных инцидентов на море вблизи собственных территорий, и страны её придерживаются. Так прокомментировал заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка капитан I ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачёв. Он уточнил, что боевое столкновение может произойти только в случае крайнего обострения обстановки, предшествующей войне.

"Горячий" вариант военного столкновения в Чёрном море возможен только в случае высокой степени обострения обстановки, сравнимой с кануном войны… Уверен, что ни мы, ни США не открывали бы огонь на поражение, если бы речь не шла об объявлении боевых действий. Огонь можно открывать в случаях, которые требуют действий именно такого характера", — сказал в беседе с РИА "Новости" Горбачёв.

Он подчеркнул, что соглашение о предупреждении конфликтов на море при активной военно-морской деятельности вблизи территорий друг друга заключено 50 лет назад и ни разу не нарушалось на практике. По аналогии с произошедшей в Чёрном море у берегов Крыма ситуацией в 1988 году следует применить сначала все средства для выдавливания корабля противника, избегая открытия огня на поражение, отметил эксперт. Он подытожил, что практика показала: американцы не "очень стремятся воевать, тем более с такой страной, как Россия".

"В этом плане показательными являются действия в 1988 году командира сторожевого корабля "Беззаветный" Владимира Ивановича Богдашина, уже ушедшего из жизни, когда, не применяя оружия, он нашёл методы, чтобы решить задачу вытеснения нашего вероятного противника и нарушителя из наших территориальных вод... Американцы сделали выводы и на протяжении десятилетий не допускали подобного рода провокаций", — сказал Горбачёв.

Адмирал США назвал условие, при котором силы НАТО откроют огонь по российским кораблям

Адмирал США назвал условие, при котором силы НАТО откроют огонь по российским кораблям

Ранее Лайф писал, что в Госдуме ответили на слова американского адмирала о "провокациях" в Чёрном море. Там напомнили, что эта акватория — больше наш дом, чем Америки или НАТО. Россия защищает свои границы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Приём адмирала Сысоева: ВМФ России готовит "одесский план" для "зачистки" Чёрного моря от кораблей НАТО

сегодня в 21:40

Проходной двор на границе: Как Лукашенко сводит счёты с Прибалтикой

сегодня в 21:40

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

сегодня в 22:15

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

Новости партнеров

Layer 1