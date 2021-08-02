НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Надо отстранить": Американская пловчиха резко высказалась о российских спортсменах

Она уверена, что команда из России не должна участвовать в Олимпиаде в Токио.

1 августа, 22:38
<p>Лилли Кинг. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/_king_lil/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_king_lil</a></p>

Лилли Кинг. Фото © Instagram / _king_lil

Российская команда должна покинуть Олимпийские игры, которые сейчас проходят в Токио. Такое мнение высказала двукратная олимпийская чемпионка из США в плавании Лилли Кинг. По её мнению, на Олимпиаде вообще "много стран, которые в ней не должны участвовать". Прямо Россию она не назвала, но дала понять, что говорит о ней, упомянув требование изменить флаг на Играх.

"На Олимпийских играх сейчас много людей из стран, которые не должны в них участвовать. Я не соревновалась с кем-то из той страны, которая должна быть отстранена, но вместо этого получила удар по руке и требование изменить флаг. Так что лично меня эта проблема не затронула. Но Райана затронула. Мне не важно, хочет он высказываться на эту тему или нет. Но я чувствую, что она повлияла на его ощущение от Игр, и мне грустно от этого", — сказала Кинг в беседе с порталом Yahoo Sports.

"Не в той форме, какая должна быть": Пловчиха Ефимова объяснила неудачу на Олимпиаде в Токио

"Не в той форме, какая должна быть": Пловчиха Ефимова объяснила неудачу на Олимпиаде в Токио

Райан, о котором говорит Кинг, это Райан Мёрфи, проигравший на Олимпиаде в Токио россиянам Евгению Рылову и Клименту Колесникову на дистанции 100 м на спине.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Хотелось бы облегчить": Двукратный чемпион Олимпиады Рылов рассказал о больной из-за тяжёлых медалей шее

сегодня в 15:40

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

От Spice Girls до Queen: Российские спортсмены собрали "олимпийский" плейлист

сегодня в 19:24

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Новости партнеров

Layer 1