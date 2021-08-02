Российская команда должна покинуть Олимпийские игры, которые сейчас проходят в Токио. Такое мнение высказала двукратная олимпийская чемпионка из США в плавании Лилли Кинг. По её мнению, на Олимпиаде вообще "много стран, которые в ней не должны участвовать". Прямо Россию она не назвала, но дала понять, что говорит о ней, упомянув требование изменить флаг на Играх.

"На Олимпийских играх сейчас много людей из стран, которые не должны в них участвовать. Я не соревновалась с кем-то из той страны, которая должна быть отстранена, но вместо этого получила удар по руке и требование изменить флаг. Так что лично меня эта проблема не затронула. Но Райана затронула. Мне не важно, хочет он высказываться на эту тему или нет. Но я чувствую, что она повлияла на его ощущение от Игр, и мне грустно от этого", — сказала Кинг в беседе с порталом Yahoo Sports.