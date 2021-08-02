"Это несправедливо": Почему общественность ополчилась против первого в истории трансгендера на Олимпиаде в Токио Спортсменка из Новой Зеландии, которая сменила пол почти десять лет назад, уже сейчас старается не появляться на публике из-за большого давления. 1 августа, 21:40 12012 12012 Фото © ТАСС / AP Photo / Mark Schiefelbein

Олимпиада в Токио, без каких-либо сомнений, войдёт в историю как самая странная. Тут дело не только в ковиде, пустых трибунах или странных кроватях. Современные тенденции не могли обойти стороной главный старт пятилетия. Потому в понедельник, 2 августа, на Играх выступит первый в истории трансгендер — Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

Кто такая или кто такой?

Долгое время мир знал Гэвина Хаббарда. Мощный и яркий спортсмен, который даже устанавливал юниорские рекорды в своей родной Новой Зеландии, брал медали, а затем и вовсе дошёл до серьёзной должности. Долгое время Хаббард был исполнительным директором Федерации тяжёлой атлетики Новой Зеландии.

Однако в 2012 году он решил сменить пол и получил имя Лорел. Впрочем, одного изменения в жизни ей показалось мало, и Хаббард решила возобновить свою спортивную карьеру. Получилось, собственно, неплохо — теперь она принимает участие в Олимпийских играх.

Впрочем, попадание на Олимпиаду это не единственные достижения новозеландской спортсменки. Она уже и на чемпионате мира 2017 года успела засветиться, где забрала серебряную медаль. После этого Хаббард взяла золото на Тихоокеанских играх 2019 года в Самоа. Правда, в оргкомитете Игр с этим были не очень-то и согласны.

— Мы все знаем, что это несправедливо по отношению к женщинам-лифтерам, но это реальность, с которой мы сталкиваемся в мире спорта, — отмечал председатель оргкомитета Игр Кенти Сио.

Даже организаторы крупных стартов не отрицают, что ситуация, мягко говоря, неоднозначная. Как бывший мужчина, Хаббард имеет неоспоримое преимущество перед остальными участницами соревнований. Но запретить ей выступать на Играх они не могут — всё согласно правилам.

Спортсмены и журналисты явно против неё

Фото © ТАСС / AP Photo / Luca Bruno

С момента перемены пола Хаббард прошло уже почти десять лет, а спортивное сообщество, кажется, ещё не знает, как реагировать на её появление в числе лучших тяжелоатлеток планеты. Здесь стоит закрепить, что все процедуры спортсменкой были выполнены с соблюдением правил МОК относительно генной терапии.

Но конкуренток волновала не терапия или же уровень тестостерона в крови Хаббард, а её крепкое тело. Многие спортсменки отмечают, что все свои достижения новозеландка берёт за счёт именно мощного корпуса, который не особо-то изменился после смены пола. Это, по мнению многих, даёт ей дополнительное преимущество на фоне остальных.

— Женщина-трансгендер с биологически мужским телом имеет серьёзные физические преимущества перед женщинами, рождёнными в женском теле, в любом виде спорта, где физическая сила является определяющим фактором. Это бесспорный факт, — подчёркивал британский журналист Пирс Морган.

Возмущены и те, кому приходится тягаться с Хаббард. В частности, не стала молчать на этот счёт бельгийская спортсменка Анна Ван Беллинген. Она, правда, сразу призналась, что уважает всё трансгендерное сообщество и не отрицает идентичность новозеландки.

— Любой, кто выступал в тяжёлой атлетике на высоком уровне, в глубине души понимает: конкретно эта ситуация — несправедлива. Почему до сих пор стоит вопрос, дают ли 20 лет с мужской гормональной системой — от полового созревания до 35 лет — преимущество [в соревнованиях против женщин]. Понимаю, что для спортивного руководства нет ничего проще, чем решать вопрос как им удобно, изучение столь редкого явления во многом непрактично. Но для спортсменов всё это звучит как плохая шутка. Медали и отбор на Олимпиаду — шанс изменить жизнь, который некоторые атлеты упускают. И мы бессильны, — подчёркивала бельгийка.

Фото © ТАСС / AP Photo / Mark Schiefelbein

Понять её, безусловно, можно. Олимпийская медаль — мечта каждого спортсмена, а здесь её может забрать та, кто ещё десять лет назад была мужчиной. С крепким и мускулистым, абсолютно не женским телом. Сама Хаббард не понимает, почему конкуренты и другие представители сообщества к ней так относятся.

— Правила, которые позволяют мне участвовать в соревнованиях, приняты в 2003 году. Это удивительно, почти через два десятилетия мир спорта не готов к появлению такого атлета, как я. Тем не менее я не собираюсь отступать и готова доказать, что наступило подходящее время для перемен, — отметила Хаббард.

Против Хаббард же будет играть колоссальное психологическое давление. Естественно, что весь мир направит на новозеландку свои взоры и будет пристально изучать каждое её действие. Сама спортсменка уже на Играх решила к минимуму свести контакты с общественностью и начала пропускать официальные тренировки в Токио. Возможно, давление уже ощущается.

Тем не менее даже крепкое мужское тело спортсменки из Новой Зеландии не гарантирует ей золотой медали Олимпиады на шее. Ведь, кроме серебра чемпионата мира 2017 года, других наград с крупных мировых стартов у неё нет, только победы на локальных соревнованиях в Океании. И не факт, что в Токио это получится исправить. Тем не менее Лорел Хаббард в женской тяжёлой атлетике — явление как минимум странное.

Авторы Шамиль Гаджиев