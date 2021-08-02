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В МОК рассказали, где провела ночь белорусская легкоатлетка-бунтарка

В Белоруссию девушка так и не вылетела. Куда она направится теперь, пока не известно.

2 августа, 02:21
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<p>Кристина Тимановская. Фото © <a href="https://www.instagram.com/blr_athletics/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">blr_athletics</a></p>

Кристина Тимановская. Фото © blr_athletics

Член белорусской сборной на Олимпиаде в Токио Кристина Тимановская, которую накануне тренерский штаб решил вернуть на родину из-за демарша, провела ночь в отеле аэропорта. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищённой обстановке", — отметил он.

По словам Адамса, представители оргкомитета Игр прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.

"Это же честь": В сборной Белоруссии объяснили, почему у легкоатлетки Тимановской появился "лишний" забег

"Это же честь": В сборной Белоруссии объяснили, почему у легкоатлетки Тимановской появился "лишний" забег

Ранее сообщалось, что Тимановскую перевозят в безопасное место. В СМИ отмечалось, что спортсменка намерена просить убежища в Австрии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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