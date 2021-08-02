В МОК рассказали, где провела ночь белорусская легкоатлетка-бунтарка
В Белоруссию девушка так и не вылетела. Куда она направится теперь, пока не известно.
Кристина Тимановская. Фото © blr_athletics
Член белорусской сборной на Олимпиаде в Токио Кристина Тимановская, которую накануне тренерский штаб решил вернуть на родину из-за демарша, провела ночь в отеле аэропорта. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
"Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищённой обстановке", — отметил он.
По словам Адамса, представители оргкомитета Игр прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской.
Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.
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Ранее сообщалось, что Тимановскую перевозят в безопасное место. В СМИ отмечалось, что спортсменка намерена просить убежища в Австрии.
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