В МОК рассказали, где провела ночь белорусская легкоатлетка-бунтарка

Член белорусской сборной на Олимпиаде в Токио Кристина Тимановская, которую накануне тренерский штаб решил вернуть на родину из-за демарша, провела ночь в отеле аэропорта. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищённой обстановке", — отметил он.

По словам Адамса, представители оргкомитета Игр прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.