В МОК рассказали об отсутствии положительных допинг-тестов у атлетов РФ на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет не видит положительных допинг-тестов у спортсменов из России на Олимпиаде в Токио. Об этом рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

"Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов", — сказал Адамс журналистам.

Он добавил, что ВФЛА (Всероссийская федерация лёгкой атлетики), похоже, много что делает, как и ITA.

Сейчас в активе россиян 12 золотых медалей, 19 серебряных и 13 бронзовых. Сборная на 5-м месте в общем зачёте. Лидером пока остаётся Китай, у него 51 медаль.