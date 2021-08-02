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В МОК рассказали об отсутствии положительных допинг-тестов у атлетов РФ на Олимпиаде

Сборная выполнила 85% рекомендаций Международного органа по тестированию (ITA).

2 августа, 03:47
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Международный олимпийский комитет не видит положительных допинг-тестов у спортсменов из России на Олимпиаде в Токио. Об этом рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

"Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов", — сказал Адамс журналистам.

Он добавил, что ВФЛА (Всероссийская федерация лёгкой атлетики), похоже, много что делает, как и ITA.

Сейчас в активе россиян 12 золотых медалей, 19 серебряных и 13 бронзовых. Сборная на 5-м месте в общем зачёте. Лидером пока остаётся Китай, у него 51 медаль.

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Ранее Лайф публиковал расписание десятого дня Олимпиады в Токио. В понедельник, 2 августа, на Играх в японской столице определятся победители в 22 видах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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