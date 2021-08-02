Число жертв возгорания на заводе в Ростовской области увеличилось до шести
На данный момент в живых остался лишь один пострадавший мужчина. Как стало известно Лайфу, прогнозы врачей неутешительны.
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Ещё два человека, пострадавшие при возгорании в одном из цехов химического комбината "Каменский" в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, скончались в больницах. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что один из умерших находился в больнице в Каменске-Шахтинском, а второй — в Ростове-на-Дону. На данный момент из семи пострадавших, о которых сообщалось изначально, в живых остался лишь один мужчина. Однако, как уточнил источник, врачи дают неутешительные прогнозы по его состоянию.
Напомним, на сайте завода сообщалось, что авария случилась вечером 29 июля. В результате пострадало семь человек, их госпитализировали. При этом возгорание было "ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом". Накануне стало известно о четырёх погибших в результате произошедшего.
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