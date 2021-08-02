Республиканцы США представили доклад о лабораторном происхождении ковида

Коронавирус появился в результате утечки из лаборатории вирусологии в китайском городе Ухань — по крайней мере, об этом говорится в результатах расследования, проведённого американскими республиканцами из Палаты представителей США. Его итоги приводит издание The Hill.

"По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии CoViD-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки [заболевания]. Вместо этого, как показано в этом отчёте, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии", — заявил главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Как отмечается в докладе, утечка вируса могла произойти в сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как пишут в других исследованиях. Авторы документа выразили полную уверенность в том, что собрали достаточное количество доказательств в пользу своей версии. Кроме того, американцы утверждают, что китайские учёные проводили исследования "мутаций с приобретением функции", причём это делалось "в небезопасных условиях".