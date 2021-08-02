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Республиканцы США представили доклад о лабораторном происхождении ковида

Конгресс уже призвали ввести санкции в отношении уханьских учёных и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые якобы допустили вспышку заболевания.

2 августа, 06:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Коронавирус появился в результате утечки из лаборатории вирусологии в китайском городе Ухань — по крайней мере, об этом говорится в результатах расследования, проведённого американскими республиканцами из Палаты представителей США. Его итоги приводит издание The Hill.

"По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии CoViD-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки [заболевания]. Вместо этого, как показано в этом отчёте, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии", — заявил главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

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Изобретатель антисептика оценил теорию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухани

Как отмечается в докладе, утечка вируса могла произойти в сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как пишут в других исследованиях. Авторы документа выразили полную уверенность в том, что собрали достаточное количество доказательств в пользу своей версии. Кроме того, американцы утверждают, что китайские учёные проводили исследования "мутаций с приобретением функции", причём это делалось "в небезопасных условиях".

В связи с этим Маккол призвал конгресс ввести санкции в отношении учёных уханьской лаборатории и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые якобы допустили вспышку коронавируса.

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Китайские учёные заявили о доказательствах природного происхождения коронавируса

Ранее стало известно, что ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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