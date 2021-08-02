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Учёные назвали две причины появления новых штаммов CoViD-19

Они рекомендуют государствам усиливать вакцинацию населения и контролировать соблюдение мер безопасности в пандемию.

2 августа, 00:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

После отмены ограничений во многих странах новые штаммы CoViD-19 начали усиленно распространяться, заявили учёные из Австрийского института науки и технологий. Выстроив эпидемиологическую модель, они выявили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. Согласно их выводом, чтобы победить пандемию, необходимо привить от коронавируса не менее 60% населения планеты.

В публикации учёных в Scientific Report рекомендуется не пренебрегать "нефармацевтическим" вмешательством — носить маски и соблюдать социальную дистанцию, так как это поможет снизить инфекционность, когда "эффективность вакцин не идеальна". Также исследователи считают резонными меры по ограничению перемещений, повсеместному тестированию и контролю над отслеживанием контактов. По их мнению, штаммы, устойчивые к вакцинам, могут быть побеждены в некоторых популяциях, но сохранятся в других.

Худшее, конечно, впереди: Учёные предсказали появление вирусов-монстров

Худшее, конечно, впереди: Учёные предсказали появление вирусов-монстров

Ранее Лайф писал, что британские учёные спрогнозировали, как долго продлится вакцинация от коронавируса. Со временем эффект от прививки будет ослабевать, соответственно, придётся получать всё новые уколы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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