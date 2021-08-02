Учёные назвали две причины появления новых штаммов CoViD-19

После отмены ограничений во многих странах новые штаммы CoViD-19 начали усиленно распространяться, заявили учёные из Австрийского института науки и технологий. Выстроив эпидемиологическую модель, они выявили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. Согласно их выводом, чтобы победить пандемию, необходимо привить от коронавируса не менее 60% населения планеты.

В публикации учёных в Scientific Report рекомендуется не пренебрегать "нефармацевтическим" вмешательством — носить маски и соблюдать социальную дистанцию, так как это поможет снизить инфекционность, когда "эффективность вакцин не идеальна". Также исследователи считают резонными меры по ограничению перемещений, повсеместному тестированию и контролю над отслеживанием контактов. По их мнению, штаммы, устойчивые к вакцинам, могут быть побеждены в некоторых популяциях, но сохранятся в других.