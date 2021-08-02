Венгрия 2 августа возобновляет выдачу виз российским туристам

Визовые центры Венгрии в России 2 августа возобновляют выдачу туристических виз. Подавать документы можно только по предварительной записи. Желающим отправиться в эту страну необходимо будет приложить свидетельство о вакцинации, которое можно выгрузить с портала "Госуслуги".

"Граждане могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов) при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации (в том числе российской вакциной)", — говорится в сообщении оператора визовых центров VFS Globa.

Переболевшие CoViD-19 в течение последнего полугодия также могут въехать в Венгрию без ограничений. Для подтверждения нужно будет предоставить три документа: первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест и справку врача о том, что пациент переболел коронавирусом. Все справки должны быть на английском языке или с английским переводом.