В России с 2 августа начинают начислять единоразовые выплаты на школьников
Общая сумма выплат составит более 204 миллиардов рублей. Родители будут получать по 10 тысяч рублей на ребёнка.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей 6–18 лет начинают перечислять в России с понедельника, 2 августа. Выплатами будет охвачено более 20 миллионов детей.
"Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнём перечислять уже с понедельника", — сообщил Мишустин на заседании правительства накануне.
Кроме того, на две недели раньше начнётся перечисление денег семьям, воспитывающим детей с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным образовательным программам.
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Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты для школьников. Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей 6–18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Также за выплатой могут обратиться люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Предполагалось, что приём заявлений на выплату начнётся 15 июля и продлится до 1 ноября. Для удобства граждан было принято решение уже 11 июля запустить механизм уведомления пользователей госуслуг о новых единовременных выплатах.
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