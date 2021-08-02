В России с 2 августа начинают начислять единоразовые выплаты на школьников

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей 6–18 лет начинают перечислять в России с понедельника, 2 августа. Выплатами будет охвачено более 20 миллионов детей.

"Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнём перечислять уже с понедельника", — сообщил Мишустин на заседании правительства накануне.

Кроме того, на две недели раньше начнётся перечисление денег семьям, воспитывающим детей с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным образовательным программам.