Трамп анонсировал новые доказательства о нарушениях на президентских выборах в США
Он заверяет, что есть значительные и безоговорочные факты о том, что выборы якобы были подорваны из-за мошенничества и нарушений.
Дональд Трамп. Фото © flickr / gageskidmore
В скором времени появятся новые доказательства нарушений, якобы имевших место на президентских выборах 2020 года в США. Их обнародование анонсировал бывший американский лидер Дональд Трамп, уступивший во время той кампании Джо Байдену.
"Есть значительные и безоговорочные доказательства того, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений на таком уровне, которого наша страна никогда раньше не видела. Многое из этого уже хорошо известно, и гораздо больше появится в ближайшем будущем", — говорится в заявлении Трампа.
Вместе с этим он обрушился с обвинениями на американские СМИ. Они, по его мнению, скрывают реальные факты фальсификации и связаны с радикальными левыми демократами.
Ранее американские СМИ узнали, что Пентагон опасался госпереворота после поражения Трампа на выборах. Высокопоставленные чиновники неофициально обсуждали, как можно остановить главу государства.
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