Трамп анонсировал новые доказательства о нарушениях на президентских выборах в США

В скором времени появятся новые доказательства нарушений, якобы имевших место на президентских выборах 2020 года в США. Их обнародование анонсировал бывший американский лидер Дональд Трамп, уступивший во время той кампании Джо Байдену.

"Есть значительные и безоговорочные доказательства того, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений на таком уровне, которого наша страна никогда раньше не видела. Многое из этого уже хорошо известно, и гораздо больше появится в ближайшем будущем", — говорится в заявлении Трампа.

Вместе с этим он обрушился с обвинениями на американские СМИ. Они, по его мнению, скрывают реальные факты фальсификации и связаны с радикальными левыми демократами.