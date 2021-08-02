НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трамп анонсировал новые доказательства о нарушениях на президентских выборах в США

Он заверяет, что есть значительные и безоговорочные факты о том, что выборы якобы были подорваны из-за мошенничества и нарушений.

1 августа, 23:34
<p>Дональд Трамп. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/31963023360/in/photolist-QGsRgE-2kN3vRE-2gAc7Gu-2gAbukk-2gAc36A-2gAbyRj-2gAbyeC-NfkiFb-Nfm861-NfmeVd-Nww1xh-NGQCYF-NDDmcA-MK39tW-MJQzua-NDDFaA-NGQ4hx-NGQqxi-MJQ73M-Nz4f8P-Nz4cyv-NGQDVF-MJQCVD-NfkEkC-NfmbhS-NfksU1-NwvYaw-MJQWfi-NDDNYm-MJQ4nX-Nz3N82-Nz4p8c-Nww7us-NDDajo-NfkBPf-Nz4kGp-NDD8Fd-MJQdMt-NDDu7U-NGQzxT-MK3rBo-MJQ7PX-26JzSKX-25DgYrU-LHj5Ed-LjV16A-KPpEFt-LALZK7-KPpVdp-KPd7aj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gageskidmore</a></p>

Дональд Трамп. Фото © flickr / gageskidmore

В скором времени появятся новые доказательства нарушений, якобы имевших место на президентских выборах 2020 года в США. Их обнародование анонсировал бывший американский лидер Дональд Трамп, уступивший во время той кампании Джо Байдену.

"Есть значительные и безоговорочные доказательства того, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений на таком уровне, которого наша страна никогда раньше не видела. Многое из этого уже хорошо известно, и гораздо больше появится в ближайшем будущем", — говорится в заявлении Трампа.

Вместе с этим он обрушился с обвинениями на американские СМИ. Они, по его мнению, скрывают реальные факты фальсификации и связаны с радикальными левыми демократами.

Байден призвал защищать демократию как от внешних, так и от внутренних угроз

Байден призвал защищать демократию как от внешних, так и от внутренних угроз

Ранее американские СМИ узнали, что Пентагон опасался госпереворота после поражения Трампа на выборах. Высокопоставленные чиновники неофициально обсуждали, как можно остановить главу государства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Песков назвал "бульварным чтивом" статью The Guardian о поддержке Трампа на выборах президента

15 июля, 16:48

"По Фрейду": Байден снова оговорился и перепутал Обаму с Трампом

29 июля, 03:48

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

сегодня в 22:15

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Новости партнеров

Layer 1