Россиян предупредили о ложных заманчивых предложениях на летнем рынке труда

Не стоит доверять предложениям о работе, когда сезонным сельскохозяйственным рабочим обещают выплачивать по сто и более тысяч рублей за месяц участия в сборе урожая. Об этом предупреждает директор финансового центра "Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа)" Олег Шибанов.

"В реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше. Объявления на онлайн-платформах могут не соответствовать той реальности, с которой столкнётся кандидат", — предупредил он в беседе с радио Sputnik.

При этом Шибанов не исключает, что такой заработок действительно можно найти. Необходимо лишь долго искать и лучше проверять условия труда. Однако следует понимать, на что человек подписывается. Для сборки урожая потребуется хорошая физическая форма, поэтому люди в возрасте могут и не вернуться с полей здоровыми. Также нередко для сбора урожая необходимо уехать на приличное расстояние.