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Россиян предупредили о ложных заманчивых предложениях на летнем рынке труда

В объявлениях могут указываться заоблачные зарплаты, но в реальности это будет совсем не так.

1 августа, 23:53
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Не стоит доверять предложениям о работе, когда сезонным сельскохозяйственным рабочим обещают выплачивать по сто и более тысяч рублей за месяц участия в сборе урожая. Об этом предупреждает директор финансового центра "Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа)" Олег Шибанов.

"В реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше. Объявления на онлайн-платформах могут не соответствовать той реальности, с которой столкнётся кандидат", — предупредил он в беседе с радио Sputnik.

При этом Шибанов не исключает, что такой заработок действительно можно найти. Необходимо лишь долго искать и лучше проверять условия труда. Однако следует понимать, на что человек подписывается. Для сборки урожая потребуется хорошая физическая форма, поэтому люди в возрасте могут и не вернуться с полей здоровыми. Также нередко для сбора урожая необходимо уехать на приличное расстояние.

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Лайф рассказывал, что в Минтруде заявили о значительном снижении безработицы среди россиян. Сказался как общий подъём деловой активности, так и эффективность мероприятий по поддержке занятых. Свою роль сыграли и программы по снижению напряжённости на рынке труда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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