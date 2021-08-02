В Петербурге с 2 августа снимают часть коронавирусных ограничений

В Санкт-Петербурге 2 августа работу возобновляют фуд-корты и фуд-плейсы, а также уличные аттракционы. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"С 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия", — сказано в сообщении.

Аттракционы могут начать свою работу после получения QR-кода на сайте Санкт‑Петербургского центра развития и поддержки предпринимательства. Также необходимо актуализировать стандарт безопасной деятельности с учётом изменений. В парке сможет находиться один человек на 12 кв. м.

Весь персонал, за исключением переболевших коронавирусом в последние полгода, должен был пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины до 1 августа.

Фуд-корты также обязаны ограничить количество посетителей: на четырёх квадратных метрах одновременно может находиться лишь один человек. Также должны быть созданы отдельные вход и выход. Сотрудники должны пройти вакцинацию.