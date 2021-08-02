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В Петербурге с 2 августа снимают часть коронавирусных ограничений

Открываются в том числе фуд-корты и аттракционы, но они по-прежнему должны выполнять несколько условий.

2 августа, 00:37
<p>Фото © <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.gov.spb.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Санкт‑Петербурга</a></strong></p>

Фото © Администрация Санкт‑Петербурга

В Санкт-Петербурге 2 августа работу возобновляют фуд-корты и фуд-плейсы, а также уличные аттракционы. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"С 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия", — сказано в сообщении.

Аттракционы могут начать свою работу после получения QR-кода на сайте Санкт‑Петербургского центра развития и поддержки предпринимательства. Также необходимо актуализировать стандарт безопасной деятельности с учётом изменений. В парке сможет находиться один человек на 12 кв. м.

Весь персонал, за исключением переболевших коронавирусом в последние полгода, должен был пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины до 1 августа.

Фуд-корты также обязаны ограничить количество посетителей: на четырёх квадратных метрах одновременно может находиться лишь один человек. Также должны быть созданы отдельные вход и выход. Сотрудники должны пройти вакцинацию.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала мутации ковида причиной повышения планки нужного коллективного иммунитета. Для победы над вирусом необходимо привить 80 процентов населения, заметила она.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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