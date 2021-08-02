Названы сроки постройки первого образца дальнего бомбардировщика ПАК ДА
Он будет летать на дозвуковых скоростях, но получит гиперзвуковое оружие и сопровождающие беспилотники.
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Первый демонстративный образец нового дальнего бомбардировщика — перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — может быть собран к 2023 году. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли. По его словам, опытный экземпляр уже создают.
"Предполагается, что демонстрационный образец будет готов к 2023 году", — сказал собеседник ТАСС.
Он рассказал, что для ПАК ДА разрабатывают новую систему вооружения. Сам самолёт будет дозвуковым, но получит гиперзвуковое оружие. Предполагается, что во время полёта вместе с ним будут работать беспилотники.
Ранее Лайф также рассказывал, что на новую стадию вышла разработка перспективного дальнего перехватчика. Самолёт призван сменить в вооружённых силах легендарный МиГ-31.
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