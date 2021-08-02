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Названы сроки постройки первого образца дальнего бомбардировщика ПАК ДА

Он будет летать на дозвуковых скоростях, но получит гиперзвуковое оружие и сопровождающие беспилотники.

2 августа, 00:23
<p>Фото © <a href="https://zen.yandex.ru/media/russtrat/nujen-li-rossii-strategicheskii-bombardirovscik-pak-da-6013f7ab7fd0a5390f13880b" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Институт русских стратегий </a>—<a href="https://zen.yandex.ru/media/russtrat/nujen-li-rossii-strategicheskii-bombardirovscik-pak-da-6013f7ab7fd0a5390f13880b" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> РУССТРАТ</a></p>

Фото © Институт русских стратегий РУССТРАТ

Первый демонстративный образец нового дальнего бомбардировщика — перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — может быть собран к 2023 году. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли. По его словам, опытный экземпляр уже создают.

"Предполагается, что демонстрационный образец будет готов к 2023 году", — сказал собеседник ТАСС.

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Он рассказал, что для ПАК ДА разрабатывают новую систему вооружения. Сам самолёт будет дозвуковым, но получит гиперзвуковое оружие. Предполагается, что во время полёта вместе с ним будут работать беспилотники.

Ранее Лайф также рассказывал, что на новую стадию вышла разработка перспективного дальнего перехватчика. Самолёт призван сменить в вооружённых силах легендарный МиГ-31.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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