Названы сроки постройки первого образца дальнего бомбардировщика ПАК ДА

Первый демонстративный образец нового дальнего бомбардировщика — перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — может быть собран к 2023 году. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли. По его словам, опытный экземпляр уже создают.

"Предполагается, что демонстрационный образец будет готов к 2023 году", — сказал собеседник ТАСС.

Он рассказал, что для ПАК ДА разрабатывают новую систему вооружения. Сам самолёт будет дозвуковым, но получит гиперзвуковое оружие. Предполагается, что во время полёта вместе с ним будут работать беспилотники.