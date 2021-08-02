"Мест не осталось": Погранзаставы Литвы на границе с Белоруссией переполнены мигрантами
В Вильнюсе заявили, что за минувшие сутки на границе было задержано рекордное количество нелегалов. Отмечается, что с начала 2021 года их число превысило три с половиной тысячи.
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Погранзаставы Литвы, находящиеся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами. Об этом сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД прибалтийской республики генерал Рустамас Любаевас.
"Мест для размещения мигрантов на погранзаставах не осталось", — сказал он в эфире национального радио LRT.
По словам Любаеваса, за сутки на литовско-белорусской границе было задержано рекордное количество нелегалов. Среди 289 человек больше всего было граждан Ирака, Конго и Камеруна. Как уточнил генерал, предыдущее максимальное число мигрантов, желающих незаконно попасть в Евросоюз, было отмечено 28 июля. Тогда за сутки задержали 171 человека.
При этом с начала 2021 года на границе было задержано 3545 нелегалов, что почти в 44 раза больше, чем в прошлом году.
Ранее стало известно, что власти Украины решили направить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки на обустройство границы с Белоруссией. Данное решение было принято в ходе заседания правительства. Связано оно с большим потоком нелегальных мигрантов, которые спровоцировали в стране режим ЧС. Однако белорусский президент Александр Лукашенко позже заявлял, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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