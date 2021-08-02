Погранзаставы Литвы, находящиеся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами. Об этом сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД прибалтийской республики генерал Рустамас Любаевас.

"Мест для размещения мигрантов на погранзаставах не осталось", — сказал он в эфире национального радио LRT.

По словам Любаеваса, за сутки на литовско-белорусской границе было задержано рекордное количество нелегалов. Среди 289 человек больше всего было граждан Ирака, Конго и Камеруна. Как уточнил генерал, предыдущее максимальное число мигрантов, желающих незаконно попасть в Евросоюз, было отмечено 28 июля. Тогда за сутки задержали 171 человека.