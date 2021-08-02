На выплаты для беременных и родителей-одиночек поступило почти 2 млн заявлений
Подать документы можно онлайн — на портале госуслуг — и офлайн — в отделениях Пенсионного фонда РФ.
Фото © Pixabay
С 1 июля Пенсионный фонд России принял почти 2 млн заявлений на новые выплаты для беременных и родителей-одиночек. Такие данные привела замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
Так, заявки поступили от 304 тысяч малообеспеченных беременных женщин и от почти 1,6 млн одиноких малообеспеченных родителей, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.
"Подать документы можно на портале госуслуг и офлайн — в отделениях Пенсионного фонда, дополнительные документы в подавляющем большинстве случаев собирать не потребуется. Нуждаемость подтверждается за счёт электронного взаимодействия между ведомствами", — цитирует Баталину сайт "Единой России".
Напомним, президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки россиян в ходе Послания Федеральному собранию, в том числе выплату пособия будущим матерям, находящимся в трудном материальном положении и вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Его сумма составляет 6350 рублей в месяц. Выплаты начались 1 июля. Глава государства подчеркнул важность того, чтобы будущие мамы и те, кто в одиночку воспитывает ребёнка, получали поддержку со стороны государства.
Комментариев: 0