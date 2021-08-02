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На выплаты для беременных и родителей-одиночек поступило почти 2 млн заявлений

Подать документы можно онлайн — на портале госуслуг — и офлайн — в отделениях Пенсионного фонда РФ.

2 августа, 06:44

Фото © Pixabay

С 1 июля Пенсионный фонд России принял почти 2 млн заявлений на новые выплаты для беременных и родителей-одиночек. Такие данные привела замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Так, заявки поступили от 304 тысяч малообеспеченных беременных женщин и от почти 1,6 млн одиноких малообеспеченных родителей, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.

"Подать документы можно на портале госуслуг и офлайн — в отделениях Пенсионного фонда, дополнительные документы в подавляющем большинстве случаев собирать не потребуется. Нуждаемость подтверждается за счёт электронного взаимодействия между ведомствами",цитирует Баталину сайт "Единой России".

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Напомним, президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки россиян в ходе Послания Федеральному собранию, в том числе выплату пособия будущим матерям, находящимся в трудном материальном положении и вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Его сумма составляет 6350 рублей в месяц. Выплаты начались 1 июля. Глава государства подчеркнул важность того, чтобы будущие мамы и те, кто в одиночку воспитывает ребёнка, получали поддержку со стороны государства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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