Регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму открылась в Москве

Помимо кандидатов в депутаты в нижнюю палату федерального парламента горожане также смогут отдать свои голоса за кандидатов в Мосгордуму.

В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Государственную думу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Открылась регистрация на онлайн-голосование, которое пройдёт в Москве с 17 по 19 сентября 2021 года. Принять в нём участие смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо кандидатов в депутаты Госдумы москвичи смогут отдать свои голоса и за кандидатов в депутаты городского парламента, а также совета муниципальных депутатов округа Щукино. Жителей столицы, которые зарегистрируются на онлайн-голосование, исключат из списков на участках.