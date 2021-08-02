Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником
Российский лидер отметил, что в рядах Воздушно-десантных войск всегда служили "люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплочённостью".
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск, которые сегодня отмечают 91-ю годовщину со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплочённостью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", — отметил российский лидер в своём поздравлении.
Путин выразил радость в связи с тем, что нынешнее поколение солдат и офицеров искренне гордится "выдающейся героической историей" ВДВ и с глубоким уважением относится к ветеранам, а также чтит заложенные ими традиции. Глава РФ подчеркнул, что жители России знают, что десантники будут неизменно, надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны.
Ранее Лайф сообщал, что ВДВ России продемонстрировали новые образцы техники на полигоне Алабино. На празднике в преддверии годовщины образования войск также был развёрнут самый большой в мировой истории флаг ВДВ площадью более 1000 квадратных метров.
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