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Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

Российский лидер отметил, что в рядах Воздушно-десантных войск всегда служили "люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплочённостью".

2 августа, 06:15
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск, которые сегодня отмечают 91-ю годовщину со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплочённостью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", — отметил российский лидер в своём поздравлении.

Воздушно-десантные войска отмечают 91-й год со дня своего основания

Воздушно-десантные войска отмечают 91-й год со дня своего основания

Путин выразил радость в связи с тем, что нынешнее поколение солдат и офицеров искренне гордится "выдающейся героической историей" ВДВ и с глубоким уважением относится к ветеранам, а также чтит заложенные ими традиции. Глава РФ подчеркнул, что жители России знают, что десантники будут неизменно, надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны.

Ранее Лайф сообщал, что ВДВ России продемонстрировали новые образцы техники на полигоне Алабино. На празднике в преддверии годовщины образования войск также был развёрнут самый большой в мировой истории флаг ВДВ площадью более 1000 квадратных метров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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