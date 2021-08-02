НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары

Жителей столицы предупредили о том, что днём 2 августа столбики термометров могут подняться до 30 градусов. Кроме того, ожидаются гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

2 августа, 05:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве 2 августа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — отмечается в сообщении.

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится купальный сезон

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится купальный сезон

Синоптики предупредили, что в период с 11:00 до 18:00 2 августа столбики термометров могут подняться до 30 градусов. Кроме того, с 9:00 до 21:00 того же дня действует предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду и грозе, которое распространяется и на Подмосковье, но до 15:00 сегодняшнего дня.

Ранее Лайф рассказывал, что москвичам пообещали "хлябистый" август. Среднемесячная температура воздуха в текущем месяце на большей части Среднерусской возвышенности будет соответствовать норме или немного её превышать.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1