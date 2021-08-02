Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары
Жителей столицы предупредили о том, что днём 2 августа столбики термометров могут подняться до 30 градусов. Кроме того, ожидаются гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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В Москве 2 августа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — отмечается в сообщении.
Синоптики предупредили, что в период с 11:00 до 18:00 2 августа столбики термометров могут подняться до 30 градусов. Кроме того, с 9:00 до 21:00 того же дня действует предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду и грозе, которое распространяется и на Подмосковье, но до 15:00 сегодняшнего дня.
Ранее Лайф рассказывал, что москвичам пообещали "хлябистый" август. Среднемесячная температура воздуха в текущем месяце на большей части Среднерусской возвышенности будет соответствовать норме или немного её превышать.
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