Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары

Синоптики предупредили, что в период с 11:00 до 18:00 2 августа столбики термометров могут подняться до 30 градусов. Кроме того, с 9:00 до 21:00 того же дня действует предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду и грозе, которое распространяется и на Подмосковье, но до 15:00 сегодняшнего дня.