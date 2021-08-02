ЕС оплатит онлайн-уроки для "проевропейски настроенных" школьников Украины
Брюссель готов потратить на этот проект 800 тысяч евро. Профильное ведомство объявило тендер.
Фото © Facebook / EUStudyDays
Европейская служба внешних связей решила организовать на Украине серию онлайн-уроков, которые будут способствовать расширению круга "проевропейски настроенных" молодых людей. Ведомство объявило соответствующий тендер.
Как сообщает RT, подрядчик должен будет организовать "по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days (украинское название — Єврошколи), ориентированных на учащихся, и рабочих визитов". Нужно будет разработать онлайн-платформы, создать виртуальные классы, организовать вебинары. Направить на это всё ЕС готов 800 тысяч евро.
Европейский проект EU Study Days уже работает на Украине около восьми лет, но прежде к проекту были привлечены студенты и выпускники вузов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Президента Незалежной обрадовало, что материал вышел в том числе на украинском языке.
Напомним, в своей статье российский лидер назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Глава государства указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.
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