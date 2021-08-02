ЕС оплатит онлайн-уроки для "проевропейски настроенных" школьников Украины

Европейская служба внешних связей решила организовать на Украине серию онлайн-уроков, которые будут способствовать расширению круга "проевропейски настроенных" молодых людей. Ведомство объявило соответствующий тендер.

Как сообщает RT, подрядчик должен будет организовать "по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days (украинское название — Єврошколи), ориентированных на учащихся, и рабочих визитов". Нужно будет разработать онлайн-платформы, создать виртуальные классы, организовать вебинары. Направить на это всё ЕС готов 800 тысяч евро.

Европейский проект EU Study Days уже работает на Украине около восьми лет, но прежде к проекту были привлечены студенты и выпускники вузов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Президента Незалежной обрадовало, что материал вышел в том числе на украинском языке.