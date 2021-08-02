В Минобороны рассказали, на сколько увеличен контингент на границе с Афганистаном
Трёхсторонние учения в том регионе состоятся 5–10 августа. Другие участники — Таджикистан и Узбекистан.
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В рамках трёхсторонних учений, которые с 5 по 10 августа пройдут в Таджикистане, Россия увеличила контингент на границе с Афганистаном до 1,8 тысячи человек. Также вдвое выросло количество привлекаемой техники. Манёвры пройдут на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от границы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Численность личного состава увеличена до 1,8 тысячи военнослужащих, а также вдвое — до 420 единиц — возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники", — говорится в сообщении округа.
Ранее Шойгу заявил, что российская 201-я база, расположенная в Таджикистане, окажет военную помощь стране в случае угрозы безопасности со стороны Афганистана. Он отметил, что она создана именно для того, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе.
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