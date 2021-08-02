Бывший глава ЦРУ спрогнозировал последствия вывода войск США из Афганистана

Вывод войск США из Афганистана может привести к кровавой гражданской войне. Предотвратить это можно было бы, оставив там ограниченные военные силы. Так считает экс-глава ЦРУ, бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус.

"В самом худшем случае мы можем увидеть кровавую и жестокую гражданскую войну, подобную той, которая была в 1990-х годах, когда победил "Талибан"*. Если это произойдёт, мы, вероятно, могли бы увидеть возвращение оплота "Аль-Каиды"*", — сказал Петреус в интервью Times.

По его мнению, выводя войска из Афганистана, США отказываются от ценностей, за которые боролись, и другие страны это подметят.

"Остальной мир увидит, что мы не поддерживаем демократию и ценности, которые мы продвигаем во всём мире: права человека, в особенности права женщин, право на образование, свободу слова и печати", — сказал Петреус.

Он добавил, что всё это "далеко от совершенства" в Афганистане, но куда лучше, "чем если бы "Талибан" восстановил средневековый исламистский режим". Случись это — в соседние страны направятся миллионы беженцев, полагает Петреус.

Ранее Шойгу заявил, что российская 201-я база, расположенная в Таджикистане, окажет военную помощь стране в случае угрозы безопасности со стороны Афганистана. Он отметил, что она создана именно для того, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе.