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Во время съёмок умер актёр из "Менталиста" и "Декстера"

Причина смерти артиста не раскрывается. Коллеги отмечают, что он был невероятным человеком.

2 августа, 00:58
<p>Джей Пикетт. Фото © <a href="https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1600647/7aedd00a-2023-44fa-bfe7-2268dcaf3652/orig" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a></p>

Джей Пикетт. Фото © Кинопоиск

В возрасте 60 лет прямо на съёмочной площадке фильма "Долина сокровищ" умер американский актёр Джей Пикетт. Сообщение об этом опубликовано на странице в "Фейсбуке", посвящённой проекту.

"Джей был невероятным человеком. Он был добрым, милым и великодушным. Он был одним из лучших актёров, с которыми я когда-либо работал, и для меня большая честь сотрудничать с ним. Каждый, кто встретил его, мог почувствовать его тепло. Сложно найти слова прямо сейчас, чтобы сказать больше", — выразил свои соболезнования продюсер картины Трэвис Миллс.

Джей Пикетт играл в популярных сериалах "Менталист", "Декстер", "Морская полиция: Лос-Анджелес".

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А в Екатеринбурге ранее умер основатель и худрук театра "Щелкунчик" Михаил Коган. По словам его коллеги, незадолго до смерти 75-летний артист попал с инсультом в больницу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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Комментариев: 1

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Dexter-Razbor Razborсегодня в 13:35

Его роль в "Декстере" длится несколько секунд (роль жениха в гостинице Риты в 3-4). Она настолько незначительна, что даже не упоминается на его странице в "Википедии".

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