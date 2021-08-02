Во время съёмок умер актёр из "Менталиста" и "Декстера"

В возрасте 60 лет прямо на съёмочной площадке фильма "Долина сокровищ" умер американский актёр Джей Пикетт. Сообщение об этом опубликовано на странице в "Фейсбуке", посвящённой проекту.

"Джей был невероятным человеком. Он был добрым, милым и великодушным. Он был одним из лучших актёров, с которыми я когда-либо работал, и для меня большая честь сотрудничать с ним. Каждый, кто встретил его, мог почувствовать его тепло. Сложно найти слова прямо сейчас, чтобы сказать больше", — выразил свои соболезнования продюсер картины Трэвис Миллс.