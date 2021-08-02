Во время съёмок умер актёр из "Менталиста" и "Декстера"
Причина смерти артиста не раскрывается. Коллеги отмечают, что он был невероятным человеком.
Джей Пикетт. Фото © Кинопоиск
В возрасте 60 лет прямо на съёмочной площадке фильма "Долина сокровищ" умер американский актёр Джей Пикетт. Сообщение об этом опубликовано на странице в "Фейсбуке", посвящённой проекту.
"Джей был невероятным человеком. Он был добрым, милым и великодушным. Он был одним из лучших актёров, с которыми я когда-либо работал, и для меня большая честь сотрудничать с ним. Каждый, кто встретил его, мог почувствовать его тепло. Сложно найти слова прямо сейчас, чтобы сказать больше", — выразил свои соболезнования продюсер картины Трэвис Миллс.
Джей Пикетт играл в популярных сериалах "Менталист", "Декстер", "Морская полиция: Лос-Анджелес".
А в Екатеринбурге ранее умер основатель и худрук театра "Щелкунчик" Михаил Коган. По словам его коллеги, незадолго до смерти 75-летний артист попал с инсультом в больницу.
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Его роль в "Декстере" длится несколько секунд (роль жениха в гостинице Риты в 3-4). Она настолько незначительна, что даже не упоминается на его странице в "Википедии".