Российская певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводах. 34-летняя звезда прежде старалась не касаться темы разрыва отношений. В прошлом году она рассталась со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Теперь в интервью Гагарина открыто рассказала, как относится к теме распада семей.

"Ошибки совершают все. Когда пропадают любовь и уважение, то что-то трудно спасать. Я за то, чтобы не терпеть. Если есть куда идти, есть силы, то зачем терпеть обиды? Не дай бог побои, насилие, но об этом обязательно нужно говорить!" — сказала певица в интервью на ютуб-канале Армана Давлетярова.

По мнению Полины Гагариной, "надо уходить, неважно, сколько детей". Она отметила, что жизнь у человека одна и нужно стараться прожить её "максимально хорошо".

Напомним, певица рассказывала о том, как проходит сам бракоразводный процесс и что с бывшим супругом она стремится сохранить хорошие, тёплые отношения.