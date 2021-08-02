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"Когда пропадают любовь и уважение": Полина Гагарина впервые высказалась о разводах

Она сторонница разрыва отношений, если спасать уже нечего. Певица считает, что надо уходить, неважно, сколько детей у пары.

2 августа, 00:54
<p>Скриншот кадра из видео © YouTube / Арман Давлетяров16+</p>

Скриншот кадра из видео © YouTube / Арман Давлетяров16+

Российская певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводах. 34-летняя звезда прежде старалась не касаться темы разрыва отношений. В прошлом году она рассталась со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Теперь в интервью Гагарина открыто рассказала, как относится к теме распада семей.

"Ошибки совершают все. Когда пропадают любовь и уважение, то что-то трудно спасать. Я за то, чтобы не терпеть. Если есть куда идти, есть силы, то зачем терпеть обиды? Не дай бог побои, насилие, но об этом обязательно нужно говорить!" — сказала певица в интервью на ютуб-канале Армана Давлетярова.

По мнению Полины Гагариной, "надо уходить, неважно, сколько детей". Она отметила, что жизнь у человека одна и нужно стараться прожить её "максимально хорошо".

"Под кайфом?": Фанаты забили тревогу, увидев "пьяное" видео с Гагариной, где её мимика наводит ужас

"Под кайфом?": Фанаты забили тревогу, увидев "пьяное" видео с Гагариной, где её мимика наводит ужас

Напомним, певица рассказывала о том, как проходит сам бракоразводный процесс и что с бывшим супругом она стремится сохранить хорошие, тёплые отношения.

Ранее Лайф писал, что врач оценил состояние Полины Гагариной на странном видео. Эксперт подчеркнул, что, судя по кадрам, об алкогольном опьянении речи быть не может. Он добавил, что развод со вторым мужем мог негативно повлиять на эмоциональное состояние певицы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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