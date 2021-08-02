Воздушно-десантные войска отмечают 91-й год со дня своего основания

Воздушно-десантные войска сегодня, 2 августа, отмечают 91-й год со дня своего основания. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил мужество и самоотверженность "крылатой пехоты" России на торжествах, посвящённых этой дате. Он заявил, что ВДВ готовы решать задачи любой сложности в любой обстановке.

"Сегодня ВДВ — это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего Российской Федерации. Это высокомобильный род войск, без которого невозможна защита нашей огромной страны. Это подразделения, оснащённые новейшим вооружением и техникой, способные выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Уверен, так будет и впредь", — сказал Шойгу на празднике в подмосковном Алабине.

Министр отметил, что ВДВ всегда доверяли самые сложные и ответственные задания, с которыми десантники справлялись неизменно чётко, оперативно и слаженно. Он также высоко оценил безупречную выучку, отвагу и несгибаемую волю десантников, которые всегда становились непреодолимой преградой на пути врага.

"Не случайно всем дивизиям Воздушно-десантных войск было присвоено почётное наименование "гвардейская". Выполнение интернационального долга в Афганистане, борьба с международным терроризмом на Северном Кавказе, проведение миротворческих операций — решить эти сложные задачи было бы невозможно без подвига десантников", — заявил Шойгу.