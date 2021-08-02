Названы российские регионы с самым дорогим и самым дешёвым пивом

Средняя цена разливного пива в России поднялась на 9% по сравнению с прошлым годом — с 98 до 100 с лишним рублей. Самое дорогое пенистое в Москве — его цена достигает 214 рублей. Но чаще всего москвичи выбирают среднее по стоимости — за 160. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные IT-компании "Эвотор".

На втором и третьем месте по стоимости пива расположились Новосибирская область и Санкт-Петербург — 144 и 134 рубля соответственно. Дешевле всего разливное пиво оказалось в Воронежской области — 73 рубля за литр. Самым востребованным там стал пенный напиток за 60. В Красноярском крае цена чуть выше — 88 рублей, в Иркутской области — 92. Отличительная особенность последнего региона — он единственный в исследовании, где жители берут не два, а сразу три литра.