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Названы российские регионы с самым дорогим и самым дешёвым пивом

Исследование основывалось на данных с 750 тысяч терминалов онлайн-касс в июне 2020 и 2021 годов. Анализировалась цена за литр и востребованность напитка.

2 августа, 04:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Средняя цена разливного пива в России поднялась на 9% по сравнению с прошлым годом — с 98 до 100 с лишним рублей. Самое дорогое пенистое в Москве — его цена достигает 214 рублей. Но чаще всего москвичи выбирают среднее по стоимости — за 160. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные IT-компании "Эвотор".

На втором и третьем месте по стоимости пива расположились Новосибирская область и Санкт-Петербург — 144 и 134 рубля соответственно. Дешевле всего разливное пиво оказалось в Воронежской области — 73 рубля за литр. Самым востребованным там стал пенный напиток за 60. В Красноярском крае цена чуть выше — 88 рублей, в Иркутской области — 92. Отличительная особенность последнего региона — он единственный в исследовании, где жители берут не два, а сразу три литра.

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Ранее Лайф сообщал, что учёные обнаружили неожиданно полезные для здоровья свойства пива. Согласно результатам исследования, в небольших дозах напиток может служить средством профилактики некоторых заболеваний. Однако эксперты предупредили и о ряде но.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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