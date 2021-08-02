На Украине предложили выдвинуть новое требование к США в связи с "Северным потоком – 2"

Украина могла бы потребовать у США статуса основного союзника вне НАТО. Как считает украинский политический эксперт Тарас Семенюк, это могло бы стать компенсацией за согласие Запада с достройкой "Северного потока – 2".

"Думаю, стратегически вопрос "Северного потока – 2" уже решён. Думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО", — заявил Семенюк в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, после запуска трубопровода возрастёт угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны и сейчас "уже как использованный материал".

"Особый статус союзника вне НАТО — это хорошая альтернатива, пока что лучшая, по моей оценке, которую можно Соединённым Штатам выставить и вести в этом ключе переговоры", — добавил Семенюк.