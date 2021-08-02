Владельцам авто с "механикой" рассказали, как не убить коробку

Даже во времена популярности "автомата" у традиционной механической коробки передач есть свои преданные поклонники. Но многие по незнанию совершают ошибки и быстро убивают такую КПП. Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал самой распространённой проблемой неправильный динамичный разгон.

"Часто водители, например при попытке динамичного разгона, совершают ошибки, которые существенно сокращают ресурс этого дорогого агрегата. Первое, что необходимо запомнить, — любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы", — рассказал специалист в интервью агентству "Прайм".

Ещё одна ошибка — это когда выкручивают мотор практически до отсечки, а затем резко и рывком переключаются на повышенную передачу. Васильев отметил, что это крайне изнашивает коробку. Нельзя также постоянно держать руку на рычаге переключения, переключаться сразу через несколько передач на пониженную. Износится не только коробка, но и двигатель. И лучше в попытке сэкономить топливо не использовать до последнего повышенную передачу.