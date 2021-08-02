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Потап рассказал, кто из них с Настей Каменских больше зарабатывает

Он уверен, что материальные средства — это тоже энергия, которая имеет свойство возвращаться.

2 августа, 03:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kamenskux/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kamenskux</a></p>

Фото © Instagram / kamenskux

В период пандемии коронавируса Настя Каменских зарабатывает больше Потапа. Об этом рассказал сам украинский рэпер. В программе "Люкс ФМ" он поведал, как звёздная пара распределяет семейный бюджет.

"Сейчас Настя мне помогает, потому что у неё больше концертов, чем у меня. Но вообще я считаю, что мужчина должен делать основные вклады во все отдыхи, бриллианты, самолёты, машины", — сказал Потап.

Он пояснил, что сейчас Настя выступает не только на Украине, но и за пределами страны. Артист считает, что материальные средства — это тоже энергия, которая имеет свойство возвращаться.

Каменских с Потапом хотели уединиться обнажёнными в постели, но забыли про съёмки реалити-шоу

Каменских с Потапом хотели уединиться обнажёнными в постели, но забыли про съёмки реалити-шоу

Ранее Каменских разделась на балконе, не в силах скрывать свою красоту, и снова сразила Потапа наповал. Замужество не стало преградой для того, чтобы выкладывать откровенные фото. Певица ещё больше расцвела и показывает пикантные образы не только мужу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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