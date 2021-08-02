Потап рассказал, кто из них с Настей Каменских больше зарабатывает

В период пандемии коронавируса Настя Каменских зарабатывает больше Потапа. Об этом рассказал сам украинский рэпер. В программе "Люкс ФМ" он поведал, как звёздная пара распределяет семейный бюджет.

"Сейчас Настя мне помогает, потому что у неё больше концертов, чем у меня. Но вообще я считаю, что мужчина должен делать основные вклады во все отдыхи, бриллианты, самолёты, машины", — сказал Потап.

Он пояснил, что сейчас Настя выступает не только на Украине, но и за пределами страны. Артист считает, что материальные средства — это тоже энергия, которая имеет свойство возвращаться.