Потап рассказал, кто из них с Настей Каменских больше зарабатывает
Он уверен, что материальные средства — это тоже энергия, которая имеет свойство возвращаться.
Фото © Instagram / kamenskux
В период пандемии коронавируса Настя Каменских зарабатывает больше Потапа. Об этом рассказал сам украинский рэпер. В программе "Люкс ФМ" он поведал, как звёздная пара распределяет семейный бюджет.
"Сейчас Настя мне помогает, потому что у неё больше концертов, чем у меня. Но вообще я считаю, что мужчина должен делать основные вклады во все отдыхи, бриллианты, самолёты, машины", — сказал Потап.
Он пояснил, что сейчас Настя выступает не только на Украине, но и за пределами страны. Артист считает, что материальные средства — это тоже энергия, которая имеет свойство возвращаться.
Ранее Каменских разделась на балконе, не в силах скрывать свою красоту, и снова сразила Потапа наповал. Замужество не стало преградой для того, чтобы выкладывать откровенные фото. Певица ещё больше расцвела и показывает пикантные образы не только мужу.
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