Финансисты объяснили, зачем банки создают секретный рейтинг заёмщика

Банки используют внутренний закрытый рейтинг клиентов для расчёта минимальных и достаточных уровней капитала, который они сохраняют на случай, если с выплатами от заёмщика что-то идёт не так. Об этом рассказал руководитель направления исследований центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что таким образом банки предсказывают вероятность дефолта и потери при нём.

Как поясняет другой эксперт, банкир Григорий Шабашкевич, также такие рейтинги позволяют банкам оценивать достаточность капитала и формировать резервы на возможные потери по ссудам — таким образом финансовая отчётность максимально точно отражает качество портфеля данного конкретного банка.

При этом обращается внимание на тот факт, что не все банки могут использовать подобный подход, необходимо получить согласование со стороны ЦБ. Активы банка должны составлять не менее 500 миллиардов рублей, что во многом объясняет ограниченное использование этого подхода.