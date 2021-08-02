В СК рассказали о поисках залёгшего на дно девять лет назад орского маньяка
Минувшей весной сообщалось, что насильника и убийцу из Оренбуржья видели в Москве и Подмосковье. Ареал его преступлений — автомагистрали. Портрет жертвы — голосующая на дороге.
Фото © Interpol.int
В СК рассказали, что розыск залёгшего на дно девять лет назад орского маньяка продолжается. Фото © 24.мвд.рф
О каких-либо новых преступлениях так называемого орского маньяка — Валерия Андреева, объявленного в розыск в 2012 году — полиции неизвестно, рассказал руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис. 64-летнего серийного убийцу безуспешно ищут российские силовики и Интерпол.
"Следственный комитет установил его генетический код, который внесён в федеральную базу данных геномной информации. Его на постоянной основе проверяют. В настоящее время фактов причастности Андреева к преступлениям, совершённым после объявления его в розыск, нет", — сказал Ложис в беседе с РИА "Новости".
Девять лет назад полиция совершила досадную ошибку — упустила орского потрошителя. По данным следствия, Андреев с 2006 по 2012 год изнасиловал и убил восемь женщин. Однако общее количество его жертв может быть больше. Маньяка видели в разных уголках страны, в том числе этой весной сообщалось, что его якобы узнали в Московской области. По сигналам проводятся проверки, однако выйти на его след пока не удалось, несмотря на то что МВД РФ гарантировало за его поимку выплату миллиона рублей, власти Оренбуржья — ещё 500 тысяч.
Как сообщала полиция Оренбуржья, Андреев нападал на женщин от 17 до 40 лет, чаще всего на автомагистралях, остановках и перекрёстках. Обычно жертвой была девушка или женщина, ловящая попутную машину. Мужчина насиловал жертв, затем убивал, а тела прятал в лесу. В списке Интерпола Андреев занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах. Официально последней жертвой Андреева считается Ольга Журавлёва. Однако в разных регионах России до сих пор находят убитых людей, и обстоятельства этих преступлений очень похожи на почерк орского маньяка.
Ранее Лайф писал, что в Госдуме потребовали изолировать от общества скопинского маньяка. Депутат попросил главу МВД поставить ситуацию с Моховым на контроль и разобраться.
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