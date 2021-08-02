В СК рассказали о поисках залёгшего на дно девять лет назад орского маньяка

Минувшей весной сообщалось, что насильника и убийцу из Оренбуржья видели в Москве и Подмосковье. Ареал его преступлений — автомагистрали. Портрет жертвы — голосующая на дороге.