Девушка разделась и станцевала стриптиз для полицейских на дорожном знаке

По какой причине девушка, забравшись на знак пешеходного перехода, начала крутиться перед сотрудниками правоохранительных органов, не уточняется. На кадрах видно, что сами полицейские наблюдали за танцем спокойно. Он длился недолго, после чего она спрыгнула со столба и взяла свою одежду. Впрочем, в подписи к видео говорится, что это "обычный день в центре".