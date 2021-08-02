Девушка разделась и станцевала стриптиз для полицейских на дорожном знаке
Стражи порядка спокойно стояли и ждали, пока та завершит задуманное и спустится с шеста.
Почти голая девушка станцевала стриптиз для полицейских на дорожном знаке. Видео © Telegram-канал KIEVMAP
Девушка в одном нижнем белье станцевала стриптиз на стойке дорожного знака в самом центре Киева. На записи, которую опубликовал телеграм-канал KIEVMAP, видно, что танец на "шесте" наблюдали трое полицейских.
По какой причине девушка, забравшись на знак пешеходного перехода, начала крутиться перед сотрудниками правоохранительных органов, не уточняется. На кадрах видно, что сами полицейские наблюдали за танцем спокойно. Он длился недолго, после чего она спрыгнула со столба и взяла свою одежду. Впрочем, в подписи к видео говорится, что это "обычный день в центре".
Ранее Лайф сообщал, что Ляшко устроил стриптиз в эфире канала Порошенко, предложив Луценко присоединиться, а не "вращать глазами". Ведущий политического ток-шоу — скандальный бывший генпрокурор Украины — раздеваться отказался. При этом акцию он предложил назвать "Последняя рубашка для "зелёной" власти".
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