На Камчатке инспектор Росрыболовства потребовал взятку в 100 килограммов икры

Инспектор Росрыболовства на Камчатке потребовал за сокрытие административного нарушения, обнаруженного им при проверке родовой общины коренных малочисленных народов Севера, взятку в 100 килограммов икры. Также, по версии следствия, он обещал организации "общее покровительство" в дальнейшем. Сейчас за покушение на взятку возбуждено уголовное дело.

"В дальнейшем подозреваемый направил своего посредника на территорию рыбозавода, где хранилась принадлежащая общине продукция и где последним от представителя общины получена взятка в виде икорной продукции общим весом 100 килограммов и стоимостью 450 000 рублей", — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отделом по расследованию особо важных дел возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК РФ. Речь лишь о покушении на взятку, поскольку по независящим от подозреваемого обстоятельствам, а именно оперативным действиям полиции, преступление не было доведено до конца — икру перехватили.