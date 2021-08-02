Православные отмечают Ильин день
Считается, что в эту дату полезно умываться родниковой водой, чтобы исцелиться от недугов и обрести крепкое здоровье на весь год, а также оградить себя от порчи и сглаза.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
В России 2 августа отмечают Ильин день. В этот православный праздник чествуют святого пророка Илию, жившего в IX веке до Рождества Христова в Израильском царстве.
В этот день наши предки старались завершить летние работы в поле. Также считалось, что с Ильина дня начинается осень. Люди прекращали купаться в водоёмах, говорили: "Илья-пророк бросил в воду ледяшек", "С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна", "До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается", "На Илью до обеда лето, а после обеда осень".
Помимо этого 2 августа раньше не пускали в дом бездомных животных. Считалось также, что нежелательно тяжело трудиться.
Свой праздник 2 августа отмечают и воздушные десантники. Совпадение профессионального и церковного праздников стало поводом объявить пророка Илию небесным покровителем десантников. А московский Ильинский храм стал центральным храмом Воздушно-десантных войск РФ.
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