Православные отмечают Ильин день

В России 2 августа отмечают Ильин день. В этот православный праздник чествуют святого пророка Илию, жившего в IX веке до Рождества Христова в Израильском царстве.

В этот день наши предки старались завершить летние работы в поле. Также считалось, что с Ильина дня начинается осень. Люди прекращали купаться в водоёмах, говорили: "Илья-пророк бросил в воду ледяшек", "С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна", "До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается", "На Илью до обеда лето, а после обеда осень".