В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолёта

В США на севере Калифорнии четыре человека стали жертвами крушения вертолёта. Как сообщает AP, Robinson R66 рухнул примерно в 23:15 мск на севере от Сакраменто.

Данных о причине аварии, а также о личностях погибших пока нет. Расследованием занялись сотрудники Федерального авиационного управления и Национальный совет США по безопасности на транспорте.