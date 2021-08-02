В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолёта
Воздушное судно рухнуло недалеко от Сакраменто. Кто был пилотом, пока не известно.
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В США на севере Калифорнии четыре человека стали жертвами крушения вертолёта. Как сообщает AP, Robinson R66 рухнул примерно в 23:15 мск на севере от Сакраменто.
Данных о причине аварии, а также о личностях погибших пока нет. Расследованием занялись сотрудники Федерального авиационного управления и Национальный совет США по безопасности на транспорте.
А ранее в Калифорнии бизнес-джет рухнул рядом с полем для гольфа. На земле чудом никто не пострадал.
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