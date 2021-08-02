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В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолёта

Воздушное судно рухнуло недалеко от Сакраменто. Кто был пилотом, пока не известно.

2 августа, 02:06
<p>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/G-CIZG_Robinson_R-66_Helicopter_Heli_Air_Ltd_(26076362276).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org</a></p>

Фото © Wikipedia.org

В США на севере Калифорнии четыре человека стали жертвами крушения вертолёта. Как сообщает AP, Robinson R66 рухнул примерно в 23:15 мск на севере от Сакраменто.

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Данных о причине аварии, а также о личностях погибших пока нет. Расследованием занялись сотрудники Федерального авиационного управления и Национальный совет США по безопасности на транспорте.

А ранее в Калифорнии бизнес-джет рухнул рядом с полем для гольфа. На земле чудом никто не пострадал.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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