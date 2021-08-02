"Превращается в Порошенко": Зеленского заметили за покупкой трёх бутылок вина в магазине
По словам очевидцев, охрана была очень напугана из-за решения президента явиться в такое людное место.
Фото © Facebook / Constantine Levoshko
Президента Украины Владимира Зеленского заметили за покупкой трёх бутылок вина. За продуктами он приехал в супермаркет на киевской Бессарабке. Об этом сообщил киевлянин Константин Левошко на своей странице в "Фейсбуке", прикрепив соответствующий снимок.
"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил... за хлебушком", — подписал он фото.
В комментариях Левошко уточнил, что Зеленский был в супермаркете со своим сыном, а сопровождала их президентская охрана, которая выглядела испуганной в такой непривычной ситуации.
В свою очередь, украинский журналист Юрий Ткачёв также прокомментировал это фото в своём телеграм-канале: "Превращение Зеленского в Порошенко окончательно завершилось".
А ранее украинский политолог заявил, что Зеленский попал в ловушку Порошенко. По мнению эксперта, главе государства нечего показать народу — мифические достижения "на хлеб не намажешь".
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