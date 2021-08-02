Президента Украины Владимира Зеленского заметили за покупкой трёх бутылок вина. За продуктами он приехал в супермаркет на киевской Бессарабке. Об этом сообщил киевлянин Константин Левошко на своей странице в "Фейсбуке", прикрепив соответствующий снимок.

"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил... за хлебушком", — подписал он фото.

В комментариях Левошко уточнил, что Зеленский был в супермаркете со своим сыном, а сопровождала их президентская охрана, которая выглядела испуганной в такой непривычной ситуации.

В свою очередь, украинский журналист Юрий Ткачёв также прокомментировал это фото в своём телеграм-канале: "Превращение Зеленского в Порошенко окончательно завершилось".