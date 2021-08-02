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"Превращается в Порошенко": Зеленского заметили за покупкой трёх бутылок вина в магазине

По словам очевидцев, охрана была очень напугана из-за решения президента явиться в такое людное место.

2 августа, 01:57
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<p>Фото © Facebook / <strong style="font-weight: bold;">Constantine Levoshko</strong></p>

Фото © Facebook / Constantine Levoshko

Президента Украины Владимира Зеленского заметили за покупкой трёх бутылок вина. За продуктами он приехал в супермаркет на киевской Бессарабке. Об этом сообщил киевлянин Константин Левошко на своей странице в "Фейсбуке", прикрепив соответствующий снимок.

"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил... за хлебушком", — подписал он фото.

В комментариях Левошко уточнил, что Зеленский был в супермаркете со своим сыном, а сопровождала их президентская охрана, которая выглядела испуганной в такой непривычной ситуации.

В свою очередь, украинский журналист Юрий Ткачёв также прокомментировал это фото в своём телеграм-канале: "Превращение Зеленского в Порошенко окончательно завершилось".

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А ранее украинский политолог заявил, что Зеленский попал в ловушку Порошенко. По мнению эксперта, главе государства нечего показать народу — мифические достижения "на хлеб не намажешь".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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